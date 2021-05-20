Челябинская шестиклассница, из-за которой в гимназию согнали силовиков, взяла пистолет у охранника

Учебное заведение, где произошел переполох.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Стали известны подробности ЧП, из-за которого в челябинскую гимназию №23 стянули силовиков и скорую помощь. Выяснилось, что в руках у ученицы шестого класса был настоящий пневматический пистолет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, девочка попросила охранника сфотографировать ее с оружием в руках.
— В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города, ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
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