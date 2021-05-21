Топ самых богатых министров Челябинской области

Больше всего за 2020 год заработал министр культуры. Фото: Минздрав Челябинской области, Александр Кузнецов /Facebook.ru, Василий Воронин

В Челябинской области министры отчитались о доходах за 2020 год. В декларациях они указали суммы от 1,84 млн. руб. до 6,42 млн. рублей. Кто из них зарабатывает больше всего — в нашем топе.

Самый большой доход в декларации указал министр культуры Алексей Бетехтин. Он заработал 6 млн. 429 тыс. рублей. В собственности у чиновника два земельных участка площадь 1 086 и 1 219 кв. м., жилой дом почти 300 «квадратов» и автомобиль Haval F7.

Эти данные опубликованы на сайте правительства Челябинской области. По закону, отчитываться должны и супруги чиновников. Жена Алексея Бетехтина, к примеру, указала в качестве дохода 1 млн. 170 тыс. руб. У нее в собственности — земельный участок 1700 кв. м., жилой дом 222 кв.м. и квартира площадью 31,60 кв. м.

На втором месте по уровню дохода — министр экономического развития Наталья Лугачева — 5,82 млн. руб. в качестве собственности указаны автомобиль Mercedes-Benz, полтора гектара земли, индивидуальная квартира и доля в еще одной квартире.

В тройке лидеров по уровню доходов — министр финансов Андрей Пшеницын. Чиновник указал в декларации 4,99 млн. руб. Владеет Land Rover Range Rover S, 1,5 га земли и двумя квартирами площадью в почти и чуть больше 100 «квадратов».

Чуть меньше заработал министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павел Рыжий — 4,60 млн. руб. Он владеет тремя земельными участками, жилым домов, гаражом и баней. В собственности у чиновника автомобиль BMW X3.

На пятом месте — министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Он указал в декларации 4,11 млн. руб. В собственности у чиновника жилой дом, участок и две Audi — Q5 и А6. Его первый заместитель Дмитрий Тарасов — 2,51 млн. руб., супруга которого указала в декларации о доходах 1,56 млн. руб.

Министр образования и науки Александр Кузнецов заработал за прошлый год 4,01 млн. руб. Его первый заместитель Елена Коузова — 3,19 млн. руб.

Министр экологии Сергей Лихачев — 4,00 млн. руб. Заместитель министра экологии Виталий Безруков — 2,30 млн. руб.

На восьмом месте по уровню дохода за год оказалась министр социальных отношений Ирина Буторина — 3,95 млн. руб. Почти столько же указал в декларации министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев — 3,88 млн. руб.

В десятку вошел министр тарифного регулирования и энергетики Татьяна Кучиц. Ее доход за 2020 год составил 3, 69 млн. руб. Сумму чуть меньше — 3,63 млн. руб. — в декларации указал министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Буквально в спину им дышат министр имущества Александр Богашов ( 3,43 млн.), министр информационных технологий, связи и цифрового развития Игорь Фетисов (3,33 млн.) и министр сельского хозяйства Алексей Кобылин (3,27 млн.), жена которого указала в доходах 691 тыс. руб.

Самым скромным оказался доход министра физической культуры и спорта Максима Соколова — 1,84 млн. руб. Но чиновник возглавил министерство совсем недавно.

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