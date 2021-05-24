На людный пляж в Челябинской области выпустили погулять медвежонка без поводка

Косолапый сразу же привлек внимание детей. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Чебаркуле (Челябинская область) неизвестный выпустил погулять медвежонка на людный пляж. Малыша сразу же заприметили маленькие дети и взрослые с видеокамерами. В какой-то момент косолапого окружили со всех сторон и начали тискать. Животному в ответ пришлось вырываться и убегать от назойливой толпы.

Видеозаписью с медвежонком заинтересовались сотрудники министерства экологии Челябинской области. Они начали поиск хозяина животного. Ему предстоит объясниться, где он раздобыл хищника.

— Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными, — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В ведомстве также пояснили, что если медвежонком владеют незаконно, то его сдадут в приют на реабилитацию. А вот хозяину косолапого в этом случае будет грозить уголовное дело.

В настоящий момент сотрудники министерства экологии начали проверку по факту произошедшего, а также подали заявления в полицию и в Росприроднадзор.

Напомним, этой зимой на заправке под Чебаркулем нашли коробку, в которой лежал медвежонок. Малыша передали в руки ветеринара Карена Даллакяна — он сделал все возможное, чтобы зверь не привыкал к людям, а смог вернуться в дикую природу. Позже косолапого направили в Хабаровский край для дальнейшей реабилитации.

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