Медвежонка Умку, спасенного в Челябинске, встретили в Хабаровске с молоком

Умка быстро освоился в коробке для перелета. Фото: https://vk.com/priyt_spasi_menya

Медвежонок Умка, спасенный в Челябинской области, перебрался в Хабаровский край. 1 мая бурый трехмесячный медвежонок прилетел самолетом вместе со своим спасителем, ветеринаром Кареном Даллакяном. Пушистого пассажира встретили с угощением - молоком.

Умку нашли в коробке на заправке под Чебаркулем. Карен Даллакян осмотрел малыша и сделал все возможное, чтобы медвежонок не привыкал к людям, а мог вернуться в дикую природу. Появилась договоренность о том, чтобы Умку выпустить в хабаровском реабилитационном центре для диких животных «Утес», где за ним был бы присмотр. Там уже несколько лет живет спасенный челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном тигр Жорик и трое осиротевших медвежат. Для перевозки Умки был открыт денежный сбор на оплату перелета.

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