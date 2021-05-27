Кешбэк за детские путевки в лагерь Челябинска 2021: куда можно отправить ребенка и как получить компенсацию

Программа по кешбэку за детский отдых стартовала 25 мая 2021 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году детский отдых в Челябинской области по деньгами выходит почти таким же, как на море. Несмотря на это, путевки в популярные местные здравницы расхватали еще до начала лета. А совсем недавно стало известно, что родителям могут компенсировать затраты на лагеря с круглосуточным пребыванием. О доступности детского отдыха президент России упомянул в своем послании в конце апреля 2021 года. Спустя месяц Ростуризм запустил программу по возврату половины стоимости за смену. Рассказываем, как действует процедура оформления, и кто может получить кэшбэк за детские путевки в лагерь Челябинска 2021.

В первый день к системе подключились 23 челябинские здравницы, а 5 из них сразу же начали реализовывать путевки с возвращением 50%-ой стоимости. Списка с лагерями, в которые можно было бы поехать за половину стоимости, именно по нашему региону пока не придумали. Но крупные здравницы уже вошли в этот перечень.

Программа предполагает возврат 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тысяч рублей. Кроме того, его сделают за каждую купленную путевку. Так, у семей, где несколько детей, отдых за двоих выйдет по расходам, как за одного. Кешбэк точно также можно получить и с льготной путевки.

— Я сама лично купила по такой программе по кешбэку путевку в челябинский лагерь «Солнечную поляну», — делится мама и пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области в одном лице Светлана Платонова.

В первый же день к программе кешбэка подключились 23 челябинские здравницы. Фото: Евгения ГУСЕВА

На официальном сайте по программе «Туристический кешбэк» при выборе Челябинской области отображается всего 7 профилакториев. Но почему-то «Солнечной поляны», расположенной в 11 километрах от Челябинска на территории Каштакского государственного бора, среди них нет. Все дело в том, что программа получения компенсации за путевки только набирает обороты. Каждый день к ней подключаются новые южноуральские санатории и курорты. Данные, судя по всему, не успевают обновляться.

Для получения кешбэка подходят не все лагеря

Если вы хотите отправить ребенка отдохнуть, да еще и получить за это скидку в полцены, в Минобре советуют напрямую звонить в выбранную здравницу и там уточнять этот вопрос. Если лагерь подключился к программе, а родители согласны с условиями и готовы к оплате, то процесс оформления займет всего 5-10 минут.

— Лагерь, который заключил договор, высылает ссылку родителю, он заходит по ней на сайт, регистрируется и тут же оплачивает путевку. То есть не нужно переходить с сайта на сайт, вносить кучу данных или совершать еще какие-то дополнительные действия. Прямо по ссылке заходите, там будут данные, внесенные лагерем: какая смена, стоимость путевки. Вам остается просто оплатить.

Если при покупке путевок по субсидии, стоимость сразу меньше на несколько тысяч рублей, то кешбэк работает немного по-другому. Вначале у вас на карте должна быть полная сумма. 50% вернутся в течение пяти дней.

Один лишь МИР

Деньги за путевку, с которой вы хотите вернуть кешбэк, должны быть списаны именно с карты платежной системы «Мир». Если у вас ее нет, то можно попросить у близкого или знакомого. В данном случае родственная принадлежность не имеет значения. Но нужно понимать, что и часть денег с путевки потом вернется не вам, а обладателю карты. Поэтому лучше, иметь собственную карту «Мир». Тем более, с 1 июля 2021 года без нее никакие другие социальные пособия будет не получить. Но если нужно выиграть время, то чужая карта — выход.

Поспешишь… останешься без кешбэка?

В программе участвуют только те лагеря, в которых дети находятся круглосуточно в течение всей смены. Фото: Евгения ГУСЕВА

Многие родители, которые купили путевку раньше, чем появилась новость про кешбэк, сейчас задаются вопросом: как им быть? Сдавать путевку и покупать по новой? Или все же надеяться на какие-то поправки? В Минобре региона советуют подождать пару недель. Тогда появится какая-то ясность.

— С 15 июня начнет действовать программа по возврату денег для тех, кто уже купил путевки просто так, не воспользовавшись кешбэком. Вплоть до октября можно будет спокойно подать заявки, и им точно также вернут 50% от стоимости.

Формируя дополнительную программу, властям придется учесть несколько деталей. Например, то, что родители не знали подробностей и могли рассчитываться какими угодно картами. Но одно точно — чтобы получить компенсацию за путевку, лагерь должен стать партнером программы.

Подробный алгоритм действий и все условия по системе кешбэк прописаны на сайте Минобра Челябинской области.

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