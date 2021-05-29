В вузах Челябинской области увеличили число бюджетных мест

Если выбрать востребованную специальность и хорошо подготовиться, шанс на бесплатное обучение есть

В этом году в вузах Челябинской области увеличилось число бюджетных мест — до 10 482. Об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова на пресс-конференции в Центре управления регионом.

— В этом году на поступление в вуз могут претендовать больше 15 тысяч выпускников школ, техникумов и колледжей. У нас на сегодняшний день достаточное количество бюджетных мест в вузах региона, и при правильном выборе направления и должной подготовки получить такое место возможность есть, — сообщила Елена Коузова. Особенно, учитывая, что далеко не все пойдут в вузы — часть выпускников захотят получить среднее профессиональное образование по востребованным профессиям.

Она сообщила, что в этом году увеличилось число бюджетных мест по IT-специальностям, инженерным направлениям, медицине и педагогике.

— В ЮУрГУ в этом году добавилось 100 бюджетных мест. Если брать бакалавриат, специалитет и магистратуру, то это 3130 мест. Для выпускников школ — это 2400 мест. Бюджетные места добавились по техническим специальностям, научным и IT. Это профессии, которые востребованы в любой экономической ситуации, — сообщил директор Центра по работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета Иван Сухих.

В Южно-Уральском государственном медицинском университете прибавилось 90 бюджетных мест — в этом году бесплатно учиться смогут 545 студентов. Больше всего шансов поступить на бюджет на лечебный факультет — там 337 мест, на отделении педиатрии — 167 мест.

— Но нам пришлось чуть-чуть уменьшить количество мест по договорам на оказание платных образовательных услуг, — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного медицинского университета Римма Багаутдинова.

Елена Коузова также рассказала о нововведениях. В этом году вузы получили право по нескольким родственным специальностям не проводить отдельный конкурс. То есть с направлением студент определиться после 1-2 курса. Иван Сухих сообщил, что ЮУрГУ от такой возможности отказался.

— Мы считаем, что в дальнейшем это может привести к перекосам, когда отдельные специальности не будут востребованы и их придется закрыть. А так абитуриент четко понимаю, куда они идут и на что. И нет необходимости оттягивать с принятием решения, — сказал Иван Сухих.

Елена Коузова порекомендовала абитуриентам внимательно изучать условия поступления в выбранном вузе. И не забывать, что дополнительные баллы при поступлении можно получить за волонтерскую деятельность.

Выпускные в Челябинской области прошли неделю назад. Сейчас школьники сдают ЕГЭ. В первый экзамен по русскому языку (ОГЭ) в Челябинске прошла волна сообщений о минировании. 31 мая школьники сдают ЕГЭ по географии, литературе и химии.

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