В первый день экзаменов в челябинских школах прошла волна сообщений о минировании

По всем адресам выехали саперы и кинологи. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

Школа №43 оказалась не единственной, куда поступило сообщение о минировании. Как рассказал источник КП в правоохранительных органах, аналогичные сообщения поступили в школы №42 на улице Комаровского и №150 на 250-летия Челябинска, а также детсад №31 на Мелькомбинате.

— Специалисты инженерно-технических групп проводят обследования, — прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

В школе №42 КП-Челябинск сообщили, что сообщение поступило на электронную почту за минуту до окончания экзамена. Но к этому моменту детей уже не было.

— Детки закончили раньше, поэтому никаких рисков для детей не было, — рассказала директор МБОУ «СОШ №42 г.Челябинска» Ирина Пономарева. — Сейчас в школе работает полиция и ОМОН. Все нужные меры были предприняты незамедлительно. В школе ничего не найдено.

— Сообщение поступило секретарю. У нас почти все ушли, три человека оставались на экзамене, — рассказали в школе №150.

Директор школы №43 Галина Валова сообщила, что на данный момент все работы полиции и ОМОНа в школе завершены.

— Сообщение было получено по электронной почте. Все среагировали оперативно, ученики были эвакуированы, — сообщила Галина Валова. — на данный момент все закончилось.

Сегодня, 24 мая, в школах Челябинска девятиклассники сдают Основной государственный экзамен по русскому языку. К счастью злой умысел или шутка никак не отразились на экзамене — в большинстве указанных школ к моменту поступления сообщения экзамен уже был завершен.