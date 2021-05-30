День защиты детей в Челябинске 2021: бесплатная сладкая вата, скидка на аттракционы и в кино

Ко Дню защиты детей в Челябинске запланировано около 80 различных мероприятий. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети способны вызывать улыбку лишь одним своим появлением. Взрослым же, чтобы порадовать их в ответ, иногда приходится сильно постараться. На начало лета специалисты управления культуры города подготовили настоящую феерию из выставок, концертов, конкурсов, кино, спектаклей и мастер-классов. Праздник не ограничится только 1-м июня и какой-то одной площадкой. В общей сложности, на День защиты детей в Челябинске 2021 будет организовано около 80 различных мероприятий.

1 июня

В парке Пушкина состоится «Фестиваль детства» с играми, конкурсами и другими забавами. Каждый маленький участник может рассчитывать на сладкую вату и возможность выиграть приз. На главной сцене парка выступят танцевальные и вокальные коллективы. Посетители смогут сделать аква-грим, фото на память в необычной локации и развлечься на гигантских аттракционах. А на ярмарке хенд-мейд выбрать себе подарок от местных мастериц.

В первый день июня мероприятия также запланированы и в других парках. В «Саду Победы» — это «День Защиты детей и День здоровья». А на центральной аллее (около фонтана) в парке «Металлург» имени Тищенко в 13 часов можно посетить мастер-класс по эбру (искусство рисования на воде. — Прим.ред.). Но мероприятие возможно только в отсутствие дождя и сильного ветра, отмечают организаторы.

Основные массовые праздники пройдут 1 июня в городских парках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В парке культуры и отдыха Гагарина в 14 часов начнется концертная программа, на которой выступят творческие коллективы, а также школа чирлидинга Energy. У фонтана будет работать выставка поделок «Город детства». Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и получить подарки от партнеров мероприятия.

Весело в этот день будет и в поселке Федоровка. Там, во Дворце культуры «Бригантина» для ребят проведут игру-аттракцион «Время героев». А еще с 1 по 15 июня будет работать выставка рисунков.

Аква-грим и другие детские страсти, по всей видимости, будут везде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подвигались — время передохнуть

В киноцентре «Импульс» билет на любой сеанс 1 июня зрителям обойдется всего в 100 рублей. На живое представление можно будет пойти в театр песочной живописи и теней «Скарабей». Там покажут спектакль «НЛО для Фрекен Бок», рассчитанный на самых маленьких — от 0 лет. Если ребенок старше 3 лет, можно отправиться в Челябинский молодежный театр, где в 11 часов состоится показ нового спектакля «Дюймовочка». Тем, кому больше 6 лет, должны оценить «Сказ про то, как Федор-кузнец землю русскую от нечисти спасал» в Камерном театре. Или спектакль Spocky Noki в «Манекене». От 12 лет отправляйтесь в театр оперы и балета им. Глинки на балет «Вариации. Болеро. Штраусиана». Или в театр Драмы Орлова на комедию «Раневская. Одинокая насмешница».

Детская школа искусств № 12 приглашает юных челябинцев на марафон талантов и конкурс рисунков на асфальте. А ДШИ № 4 в это время организует конкурс рисунков в рамках пленэра «Планета детства».

Челябинские библиотеки ждут юных читателей на игровые и познавательные программы 1 и 2 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Если с погодой на День защиты детей не очень повезет, или захочется познавательных развлечений, то можно отправиться к любую обитель знаний. Например, в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина стартует проект летнего чтения «Бульвар читающего детства» и откроется цикл родительских собраний. Блеснуть отличной памятью можно будет в библиотеке № 26 на блиц-конкурсе чтецов детских стихов Людмилы Татьяничевой. Или посетить мастер-классы «Хэнд мэйд Club» в библиотеке № 14.

Библиотеки Ленинского района по традиции подготовили программу игровых мероприятий в рамках фестиваля «Район читающий». Он пройдет 1 июня в 16 часов на площадке у торгово-развлекательного центра «Аврора». Там же состоится праздник для жителей района и города «Детство — это радость».

2 июня

2 июня в "Саду Победы" билеты на аттракционы будут в полцены. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Сад Победы» в этом году особенно отличился. Помимо разнообразных мероприятий для детей, позаботился и о взрослых. Точнее, об их расходах. В течение дня все аттракционы можно посетить со скидкой в 50%.

Интересно 2 июня будет и юным книголюбам. В детской библиотеке № 16 в 11 часов начнется игровая программа «Чудетство». А библиотеке № 10 в 13 часов — «Вот оно какое, наше лето».

Не забыли и об особенных детях. Фестиваль колясочников «Рожденные побеждать» состоится в 18 часов по адресу Орджоникидзе, 29. Его организует Детская школа искусств № 1.

Фестиваль колясочников в Челябинске устроят 2 июня в ДШИ № 1. Фото: Евгения ГУСЕВА

5 июня

Ну, и снова «Сад Победы» приглашает к себе юных горожан на «Зарядку со звездой». Начало разминки в 11.00.

Спустя час там же проведут для детей игровую программу «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина».

От безудержного веселья к безмятежному отдыху

С 1 июня в регионе начинаются массовые заезды в летние оздоровительные лагеря. Этим летом детский отдых в Челябинской области по ценам не уступает морскому. Купить путевку в этом году можно с 50% скидкой — рассказываем, как получить кешбэк с поездки в здравницу.

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