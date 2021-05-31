Южноуральцы выбрали своих кандидатов от «Единой России»

В Челябинской области предварительное голосование для определения сильнейших кандидатов, которых партия выдвинет на в депутаты Госдумы, в этом году проходило полностью в электронном формате. По максимально открытой модели: голосовать мог любой желающий. Кандидатами стать могли как члены партии, так и беспартийные.

— Мы можем сказать, что процедура состоялась. В голосовании приняли участие около 154 тысяч граждан — это 6% от общего числа избирателей Челябинской области. Отмечу достаточно высокий активный интерес к политике и внутрипартийной процедуре у наших жителей. По итогам предоставления документов фамилии 135 кандидатов попали в бюллетени. Серьезный конкурс на место был во всех пяти одномандатных округах, — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

Предварительное голосование многие южноуральцы рассматривают как хорошую возможность заявить о себе в политике. Так, треть кандидатов представляют общественные и волонтерские организации. Просматривается и тренд на омоложение — 30% кандидатов моложе 35 лет, самому молодому — всего 22 года.

— Это хороший тренд, который позволяет обновлять не только партийные ряды, но и управленческие кадры на всех этажах власти. Именно такие задачи ставит губернатор, лидер «Единой России» в Челябинской области Алексей Текслер, — отмечает Сергей Филичкин, медиаменеджер и член регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования.

По Челябинскому одномандатному избирательному округу победу в голосовании одержал вице-спикер Законодательного Собрания, топ-менеджер ЧТПЗ Владимир Павлов. Его поддержали более 11 тысяч выборщиков. Действующий депутат Госдумы, глава комитета по экологии Владимир Бурматов одержал победу в Металлургическом округе. В его активе — более 31 тысячи голосов жителей округа. Выборщики Коркинского округа поддержали новичка в политике, главного врача челябинской детской больницы №8 Антона Рыжего. Магнитогорск и южные территории Челябинской области выступили за Виталия Бахметьева, который уже отработал один созыв в нижней палате российского парламента. За него проголосовали почти 20 тысяч избирателей. В Златоустовском округе победу одержал действующий депутат Госдумы Олег Колесников. Его поддержали почти 30 тысяч избирателей округа.

По федеральному округу наибольшее количество голосов получили легенда хоккея Сергей Гомоляко, главный врач областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, вице-спикер ЗСО Олег Голиков и действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, депутат Заксобрания Алексей Денисенко.

Вячеслав Курилин, член регионального штаба ОНФ в Челябинской области подчеркнул, что «Единая Россия» — единственная партия, которая при выдвижении кандидатов опирается на мнение людей.

— В составе оргкомитета я внимательно наблюдал и за регистрацией кандидатов, и за ходом голосования — могу констатировать, что процедура максимально прозрачна. Очень близко к настоящим выборам. То, что партия опирается на мнение людей, а не определяет кандидатов в кулуарах, это очень хороший демократический институт, — считает общественник.