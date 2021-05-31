В Челябинские больницы поступили сообщения о минировании

Сообщения пришли на электронную почту Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 31 мая, сразу в две челябинские больницы поступили сообщения о минировании. Речь идет о ГКБ № 6 и №8, сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах.

— На данный момент больница работает в штатном режиме. Информацию уточняйте в полиции, — ответили нам в ГКБ №8.

В больнице №6 от комментариев воздержались.

Напомним, ровно неделю назад волна минирований прокатилась по школам Челябинска. В этот день 9-классники писали первый экзамен. Кстати, сегодня первый ЕГЭ сдают 11-классники.

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