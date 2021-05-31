Сразу три предмета: школьники Челябинской области начали сдавать ЕГЭ

Экзамены пройдут с соблюдением социальной дистанции и других антиковидных мер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 31 мая, 11-классники Челябинской области и всей страны начинают сдавать ЕГЭ. Первыми проверят свои знания выпускники, которые выбрали в качестве дополнительных предметов: географию, литературу и химию. Всего более 3,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области.

— В Челябинской области почти 16 тысяч участников ЕГЭ. Наша главная цель — создание максимально комфортных условий для сдачи экзаменов абсолютно каждому участнику, а также соблюдение прозрачности, объективности и открытости при их проведении, — отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. — Хочется пожелать выпускникам собраться с мыслями, не волноваться и получить достойные результаты.

Полное расписание ЕГЭ в 2021 году — по ссылке.

Как уточнили в минобре, в связи с коронавирусом, школьников будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра, на входе измерят температуру. Кабинеты предварительно продезинфицируют. Все экзаменационные пункты обеспечены средствами защиты.

Напомним, без ЕГЭ могут обойтись те выпускники, которые не собираются поступать в ВУЗ в этом году. Но для аттестата о среднем образовании все-таки придется блеснуть знаниями. И сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Как сообщала ранее «Комсомолка», в 2020 году 100 баллов по ЕГЭ набрали 168 выпускников. По 200 баллов набрали одиннадцать человек. В Челябинске это — три ученика лицея №31 и один из школы № 68.

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