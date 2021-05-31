В Челябинске демонтировали скандально известный павильон у памятника Курчатову

Сейчас демонтированный торговый павильон находится возле дома №20 по улице Чайковского. Фото: читатель КП-Челябинск

Торговый павильон возле памятника Курчатову в Челябинске простоял полгода на своем месте. Госкомитет охраны объектов культурного наследия по региону признал его незаконным еще в феврале, однако собственники не торопились с демонтажом. И в конце концов они решились сделать это на прошедших выходных. Об этом рассказал Краевед Юрий Латышев.

— Всего там два собственника, одного из них суд уже оштрафовал на 100 тысяч рублей. Госкомитет охраны объектов культурного наследия подал в суд на второго собственника, и он по итогу зашевелился. Владелец демонтировал этот объект в воскресенье, — рассказал КП-Челябинск Юрий Латышев. — Полгода простоял этот ларек, а в результате люди, следуя примеру, разместили на Кировке три незаконных летника. Я не против таких веранд — пусть они даже будут со стульями, столами и зонтиками, но никак не с навесами. И их ведь не просто возле зданий размещают, а возле памятников истории и культуры.

Центральный районный суд еще в апреле вынес решение о демонтаже торгового павильона. Фото: Юрий Латышев

Торговый павильон убрали в минувшее воскресенье. Фото: Госкомитет охраны ОКН ЧО

Напомним, строительство возле памятника Курчатову началось в октябре. Согласно проекту, напротив монумента и справа от него в павильонах хотели сделать зоны отдыха, слева (у стадиона Елесиной) — прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг памятника также должен был появиться большой каток для взрослых, а за ним — детский, с новогодней елкой посередине. На крыше подземного ТК «Курчатов» хотели организовать прогулочную зону. Но строительство остановили после того, как госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области заявил, что обустраиваемая территория находится в охранной зоне памятника.

Фото: читатель КП-Челябинск

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