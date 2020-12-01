Каток выглядит очень красиво, вот только к расположению объектов в охранной зоне возникли вопросы. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Рядом с памятником Курчатову в Челябинске, где в выходные начали монтировать павильоны для катка Науки, остановили работы. Региональный Госкомитет по охране объектов культурного наследия прислушался к жалобам градозащитников на незаконное появление строений в охранной зоне монумента и потребовал от мэрии устранить нарушения.

Работы начали без согласования

— Режимы территорий и зон охраны памятника Курчатова как объекта культурного наследия уже нарушаются, — рассказала КП-Челябинск зампредседателя Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Наталья Рыбакова. — Предписание по ларькам направлено в администрацию Челябинска. Нарушения в мэрии должны автоматически устранить (чиновникам дается 30 рабочих дней. — Прим. автора) либо предоставить нам информацию, подтверждающую, что нарушений нет. Предостережение по поводу катка (до выяснения обстоятельств) мы направили потенциальному подрядчику. Пока у нас только информация из СМИ и из обращений, которые к нам поступили, что работы проводит определенная организация (в ведомстве пока не называют, какая именно. — Прим. автора).

Монтировать павильоны у памятника Курчатову начали в субботу. Фото: Юрий Латышев / Facebook.com

В охранной зоне памятника Курчатову действительно запрещено ставить киоски и павильоны, но это не значит, что катка у монумента не будет. Как объяснила Наталья Рыбакова, там допускается размещение временных некапитальных сооружений для тематических мероприятий.

Оказалось, что скоро там откроют каток, и рабочие строят раздевалки и зоны отдыха. Фото: Юрий Латышев / Facebook.com

— Здесь вопрос спорный: надо разобраться, с какой целью ставят павильоны, — продолжает Наталья Рыбакова. — У нас информации и никакого подтверждения, что там будет каток, нет. На данный момент объекты у памятника, на наш взгляд, незаконны, поэтому мы выдали предписание мэрии. Еще важно разделять территорию памятника и его охранную зону. В первом случае запрещается вообще установка каких-либо сооружений, во втором — допускается, но только на сезонный период, если мы говорим о катке. Но тогда у администрации должен быть какой-то подтверждающий документ, что это действительно каток, и когда его и связанные с ним сооружения уберут.

Выглядит все очень красиво, вот только в охранной зоне памятника киосков и павильонов быть не должно. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Все работы рядом с памятником при этом должны быть согласованы с Госкомитетом, чтобы не навредить монументу.

С чего все началось

Павильоны в охранной зоне памятника начали устанавливать в минувшую субботу. Стало известно, что рядом с монументом зальют каток Науки, а во временных строениях организуют прокат коньков, оборудуют раздевалки и фудкорт.

Люди смогут кататься вокруг памятника, и прямо на коньках есть на фудкортах. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Однако краевед, градозащитник Юрий Латышев назвал появление объектов незаконным и попросил чиновников прекратить беспредел. Он подчеркнул, что ничего не имеет против появления катка, достаточно просто передвинуть павильоны из охранной зоны объекта культурного наследия в другое место. В качестве альтернативы предложил автостоянку, помещения в ТК «Курчатов» или территорию стадиона «Инга».

Каток с уличным кинотеатром

Согласно эскизу катка, у памятника Курчатову в павильонах разместят зоны отдыха, прокат коньков, санузел и фудкорт. Там зальют большой каток для взрослых, и детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» организуют прогулочную зону. Сказочную атмосферу создадут 20 светящихся пластиковых скамеек в виде звезд и гирлянды.

Вот так будущий каток выглядит на эскизах. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Проектом предусмотрен уличный кинотеатр, барные столики из металлических бочек с деревянными столешницами, комплекты уличной мебели из паллетов, парковые скамьи, урны.

КСТАТИ

Праздничное оформление города к Новому году должны сделать уже на следующей неделе. Как рассказала мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске, подключить гирлянды рабочие должны до 5 декабря. В воскресенье, 6 декабря, должны запустить ледовый каток в парке Терешковой, а новогодний городок на площади Революции — 26 декабря.

Ранее в управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления Челябинска.

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