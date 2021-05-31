ООО «Горизонты»: детские площадки для всех возрастов и место для родителей

Современные детские площадки развивают детей, хорошо влияют на их здоровье, а также украшают дворы. И важно, чтобы на детских площадках были зоны для разных возрастов, а также гармонично выделено место для родителей.

Одна из таких детских площадок находится в микрорайоне «Парковый-2» по адресу: улица Петра Сумина, 16. и мы Вам это докажем!

1. Детский городок.

Установленные на детской площадке малые формы, представляют собой многофункциональные комплексы, выполненные в едином стиле. В состав детского городка входят горки, качели имитирующие кораблик, небольшие скалодромы, деревянные и веревочные лестницы, а также различные аттракционы для лазания.

2. Песочница.

Наша песочница изготовлена из дерева и входит в состав детских городков. Мы тщательно следим за состоянием песка и периодически производим его замену. Игры в песке являются одним из главных развлечений для маленьких детей, поэтому сложно представить детскую площадку без песочницы.

3. Спортивные площадки.

Актуальность активного отдыха на свежем воздухе — это обязательное условие здорового образа жизни детей.

Размещенные во дворе баскетбольная и волейбольная площадка, являются главным центром отдыха подвижных игр, а так же возможность проведения праздников, конкурсов и концертов для наших жителей.

Спортивные игры — это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного».

4. Безопасность.

Безопасность детей является одним из важнейших аспектов. Все материалы, которые были использованы при изготовлении малых форм, имеют необходимый сертификат соответствия, гарантирующий отсутствие опасных веществ, которые могут нанести вред здоровью ребенка. Так же, сотрудники управляющей компании производят еженедельный осмотр детских площадок для выявления каких-либо разрушений в конструкциях или плохо закрепленное оборудование для устранения недостатков.

5. Озеленение.

Озеленение на детской площадке выполняет различные функции. В тени больших деревьев дети могут укрыться от солнца или от небольшого дождя. Растения по периметру игровой зоны защищают от ветра, пыли и выхлопных газов. Наша детская площадка не исключение, на ней разместились клен, липа, акация и белоснежная сирень.

6. Освещение.

Освещение детской площадки не только позволяет детям полноценно гулять вечером, но обеспечивает визуальный контакт родителей с детьми, а так же безопасность передвижения детей на площадке, игр на качелях и каруселях.

Очень важно, чтобы детские площадки приносили ребенку не только радость, но и пользу, ведь проведенный активный и насыщенный день способствует хорошему и крепкому сну.

Добро пожаловать на Детскую площадку по адресу ул. Петра Сумина д.16!

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