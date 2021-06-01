Данным верить нельзя? Госуслуги заранее прислали челябинцу сертификат о прохождении им вакцинации от коронавируса

Челябинец поставил только одну прививку от коронавируса, но заранее получил сертификат о получении и второй дозы вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Челябинский правозащитник Алексей Табалов получил на портале Госуслуг сертификат о прохождении им вакцинации от коронавируса. Все бы ничего, но вторую прививку, номер которой указан в электронном документе, на тот момент он еще не сделал. КП-Челябинск узнала в региональном минздраве, как такое возможно.

— Смотрите, какая тут забавная вещь происходит с вакцинацией от ковида, — написал Алексей Табалов. — Власти ежедневно рапортуют о масштабе вакцинации по стране, на Госуслугах заносится вся информация, ведется дневник самочувствия после вакцинации и выдается сертификат после прохождения второй прививки. Так вот, судя по всему и этим данным верить нельзя.

Фото: Алексей Табалов / Facebook.com

По словам Алексея Табалова, второй этап вакцинации должен состояться 29 мая в ГКБ №1. Но правозащитник перенес его на 31 мая. Как отмечают врачи, делать это не возбраняется: раньше положенного трехнедельного перерыва ставить «Спутник V» нельзя, позже — можно.

Однако Госуслуги уже 30 мая прислали челябинцу сертификат и информацию, согласно контрой он получил вторую прививку 29 мая в ГКБ №8.

— Причем указан и номер конкретной прививки, которую я якобы уже получил. Чудеса! — резюмировал Алексей Табалов.

В пресс-службе регионального Минздрава на запрос корреспондента КП-Челябинск ответили, что регионы не имеют доступа к порталу Госуслуг. Это федеральная система, которая интегрирует все электронные системы здравоохранения в одну. В Челябинской области это, к примеру, «Барс», в других регионах встречают «Медис», «1С» и другие.

— Внутри любой технической системы возможны сбои, — рассказала пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — По своей региональной медицинской базе «Барс» мы проверили данные о пациенте —там указана единственная организация — горбольница №1. Статус записи постановки второго компонента — «не произведена», то есть прививка сделана не была.

Вакцинация проходит с разницей в 21 день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марина Сергеева отметила, что дата введения второго компонента вакцины на «Госуслугах» отчитывается автоматически ровно через 21 день. Если первый компонент вакцины пациенту ввели 8 мая, система автоматически заранее пропишет: «дата введения второго компонента вакцины — 29 мая».

Поскольку система Госуслуг несет информационную направленность, там нет разделения и распределения партий вакцин. Каждая из доз закреплена за конкретной больницей.

— Для работы врачей важно, чтобы пациенту был проведен осмотр, поставлена прививка из двух компонентов, и он придерживался необходимых рекомендаций после ее введения для хорошего самочувствия, — добавила Марина Сергеева.

Как следят за вакцинацией в Челябинской области

Система поставки вакцины в Челябинскую область, по данным минздрава, налажена и принимается в соответствии со строгими отчетами по количеству доз. Сначала она попадает на областной аптечный склад, где проводится сверка. Затем распределяется по больницам региона. Информацию по вакцинации заносят в Федеральный реестр и регистрируют в Минздравах России и Челябинской области.

— Специалисты ежедневно отслеживают темпы вакцинации, количество пришедших и оставшихся доз вакцины в городах, количестве сделанных за сутки прививок, количество поставленных первого и второго компонентов вакцины, местах вакцинации, работу стационарных и мобильных бригад и другую информацию, — рассказали в ведомстве.

По завершении вакцинации пациенту на руки, по желанию, выдается информационная справка о вакцинации, где прописаны дата, медицинское учреждение, название вакцины и другие данные.

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