Сотрудники «Комсомольской правды-Челябинск» сделали вторую прививку от коронавируса. Пять добровольцев укололись «Гам-Ковид-Вак» (она же «Спутник V»). Среди них была мать троих детей, любитель спорта и правильно питания, женщина с антителами к «ковиду», 55-летняя пенсионерка без хронических заболеваний и ее ровесник-супруг. Теперь они могут сравнить ощущения от вакцины. Публикуем их дневники самонаблюдений.Мама троих детейКонтент-менеджер КП-Челябинск Светлана Уфимцева сразу после прививки никаких изменений в своем организме не почувствовала.— После первой вакцины не было абсолютно никаких проявлений, — вспоминает Светлана Уфимцева. — На следующий день с утра сходила на тренировку, была слабость, сонливость, вообще не могла собраться — мозг не соображал. На пятый день сходила в баню. На шестой день начала кашлять (возможно, продуло, пока такси ждала). Ровно через неделю обратилась к терапевту с сильным кашлем. Прописали курс антибиотиков и поставили диагноз — бронхит. Сделала рентген легких, изменений не выявлено. Пропила курс антибиотиков. Поставила вторую прививку. Ощущений никаких странных нет, только, если трогать, болит на руке место укола.Любитель спорта и здорового образа жизниУ редактора радио «Комсомольская правда» Василия Воронина, регулярно посещающего тренажерный зал, хоть и не сразу, но проявились неприятные побочные явления:— Первую прививку поставили в феврале, и все прошло не так гладко, как мне хотелось. Вакцинировали нас где-то в 13:00. Сразу после того, как поставили укол, появилось болезненное ощущение в месте инъекции. Боль сохранялась до вечера, но температуры не было. К часу ночи температура поднялась до 37 градусов, через час — 37,5, но ощущение было как будто все 40. Ломота неприятная во всем теле, я бы сказал, что даже потрясывало. Но часам к 7 утра температура опустилась до нормальных значений, и весь следующий день ощущалась некая слабость. Возможно, так сказалась бессонная ночь.— Вчера прошел ровно 21 день с первой прививки, и день в день нас вызвали на вторую прививку от коронавируса, — продолжает Василий Воронин. — Подумал: «Вторая, как-то полегче все должно перенестись». Поставили также в 13:00, и я доработал, а часам к 20:00 пошел на тренировку. Плотненько позанимался в спортзале два с половиной часа, пришел домой и почувствовал что что-то не то. Когда лег спать, просто не мог распрямиться, потому что сильно трясло. Когда померил температуру — 38,3. Даже выше, чем было в прошлый раз. И до сих пор она у меня держится.Врачи, правда, предупреждали, что повышение температуры после прививки — вполне нормальное явление. Так организм реагирует на встречу с аденовирусом. Разрешают даже сбивать жаропонижающими препаратами, если терпеть такое состояние тяжело.Переболевшая коронавирусом в легкой формеОльга Семенюк прививку от коронавируса тоже поставила, несмотря на обнаруженные в крови антитела к ковиду. Сдавала анализ для интереса, выздоровев от странного «ОРВИ» в октябре.— Сначала никаких болевых ощущений, недомогания, не ощущала. Как будто ничего и не произошло. Вечером, чтобы отследить состояние организма, измерила температуру — в норме.Утром проснулась с болезненным ощущением в области инъекции. Рука «ныла». Но в целом самочувствие было хорошее, делала дела по дому. После обеда стало сильно клонить в сон. Вырубило часа на два (благо, в этот день у меня было вечернее дежурство, и возможность поспать была). Встала с ощущением слабости, измерила температуру — 37,4. Держалась до ночи, к утру нормализовалась.Больше всего хлопот доставила рука. Болела в течение пяти дней. Рядом с местом инъекции образовалась красное уплотнение, которое сильно болело при нажатии.Вторая прививка к повышению температуры не привела. Но место инъекции болит. Настраиваюсь, что придется потерпеть это несколько дней, как в прошлый раз.Пенсионерка, 55 летПосле старта массовой вакцинации от коронавируса, власти Челябинской области заявляли, что в приоритете люди старше 65 лет. У нас в редакции добровольцев такого возраста не нашлось. Зато поставить прививку согласилась 55-летняя пенсионерка. Осенью она тоже теряла обоняние, по назначению врача пила антибиотики, но на коронавирус ее никто не тестировал, а платно кровь на антитела сдавать не стала.— Первую прививку перенесла хорошо. Однократно поднялась температура до 37,1 градуса в тот же день, но сама упала, — рассказывает Татьяна Дмитриевна. — Ломоты, болезненных ощущений в области инъекции не было. Только кожа покраснела.Не обошлось без побочных эффектов и после второй вакцинации. Они оказалась даже сильнее, чем в первый раз:— К вечеру меня начало трясти, морозить, ломило кости. Градусник показал 38,2. Приняла жаропонижающий препарат, и уснула. Утром встала насквозь мокрая. Но температуры уже не было. Пошла на работу. В целом чувствую себя хорошо. Только в месте укола припухло и болит.Мужчина, 56 летНо есть человек в нашей пятерке, который перенес «Спутник V» без неприятных ощущений. Это 56-летний челябинец Юрий Германович.— Первая прививка прошла вообще без последствий: ни температуры, ни ломоты, ни болевых ощущений. Девушка ставила аккуратно, видимо. Потому что второй компонент вакцины как-то и поставили больно, и рука болит до сих пор. Но температуры нет. Пытался утром изо всех сил ее себе намерить, чтобы на работу не пойти, но не получилось — 36,4 (смеется).Какие показатели антител после «Гам-Ковид-Вак» будут у сотрудников «Комсомолки», покажет время. Ради эксперимента через пару-тройку недель мы сдадим анализы на антитела.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМного пила и нюхала уксус: как журналист КП-Челябинск странно переболела «ОРВИ» (подробнее).«Ну ты смелый!» Житель Челябинска испытал китайскую вакцину от коронавируса (комментарии).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru