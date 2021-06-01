В истории с курганским депутатом, переехавшим на снегоходе волка, случился новый поворот

Депутат (справа) и егеря с радостью фотографировались на фоне убитых животных Фото: СОЦСЕТИ

СК вынес отказ в возбуждении уголовного дело о жестоком обращении с животными в отношении теперь уже бывшего курганского депутата Дениса Хахалова, который переехал на снегоходе раненого волка. Об этом сообщают наши коллеги КП-Екатеринбург со ссылкой на осведомленный источник. Однако, точка в истории не поставлена.

— Отказной связан с тем, что у следствия за время проверки, которая длилась 30 дней, не хватило материалов для возбуждения дела, — сообщил источник КП-Екатеринбург.

Сначала начал проверку Катайский межрайонный следственный отдел СК Курганской области, так как депутат Денис Хахалов живет в Зауралье. Затем выяснилось, что инцидент случился на территории Камышловского района Свердловской области и документы передали местным следователям.

При этом источник сообщает, что отказ в возбуждении уголовного дела пока скорее формальный, и он не связан с тем, что СК хочет прекратить расследование.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области оказались немногословны:

— Проверка продолжается.

Всего следователи опросили шестерых мужчин. Из объяснений следовало, что двое егерей из Камышловского общества охотников и рыболовов охотились на волков в целях регулирования их популяции. Но животные убежали в соседнюю Курганскую область. Один из егерей позвал на помощь коллег из соседнего региона. Ими оказались оказались Ермек Сулейманов, Александр Пономарев и Михаил Бабин. Вместе с курганскими егерями был и Денис Хахалов. Неожиданно раненый волк остановился и побежал в его сторону, тогда он принял решение переехать его снегоходом.

Между тем, кадры, которые были опубликованы в Сети свидетельствуют о другом: животное истекает кровью и пытается зажать в зубах ружье, которое один из охотников начинает тыкать ему в морду.

— Давай я тебя сниму! Затолкай дуло! — бодро предлагает другой охотник.

— Вот это сафари! — смеются участники видео.

Инцидент стоил партийной карьеры Денису Хахалову — его исключили из «Единой России» «за дискредитацию партии». Соответствующий документ опубликовал заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

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