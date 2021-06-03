Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 4 июня 2021: вакцинация в медицинском вузе и запуск дополнительных поездов в Анапу

В Южно-Уральском государственном медицинском университете началась вакцинация студентов и преподавателей. Фото: Минздрав Челябинской области

Статистика летальных исходов по COVID-19 на Южном Урале не меняется уже несколько месяцев. Ежедневно в регионе умирает от болезни от 6 до 10 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 июня 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки коронавирус подтвердился у 86 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 104 пациента, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 57 801 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах остается 2 577 человек.

Продолжает расти и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области Уральский филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначил дополнительные поезда в направлении Черноморского побережья. Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, они будут курсировать в летний период.

Поезд №590/589 Челябинск – Имеретинский Курорт – Екатеринбург, отправление из Челябинска 7 июня; из Имеретинского Курорта – 10 июня.

Поезд №189/190 Челябинск – Анапа, отправление из Челябинска 10 июня; из Анапы – 13 июня.

Поезд №419/420 Челябинск – Анапа, отправление из Челябинска 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа; из Анапы – 24, 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа.

Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении, а также в железнодорожных кассах города.

Дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью будут курсировать в течение всего лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 3 июня, в Южно-Уральском государственном медицинском университете состоялся день вакцинации, который стал началом информационной кампании «COVID-19». Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, мероприятия проводятся по инициативе и. о. ректора вуза Андрея Важенина. Две важнейшие цели кампании – формирование коллективного иммунитета к инфекции среди учащихся и преподавателей, а также снижение рисков распространения коронавируса в медицинских организациях. В рамках кампании будет постоянно действовать мобильный пункт вакцинации, где каждый желающий сможет привиться от опасной болезни.

— Прививочная кампания — производственная и жизненная необходимость. Наши студенты выходят на практику в больницы, и они не должны нести с собой опасную инфекцию. Риск заразиться там тоже выше, чем просто на улице. Участие в вакцинации — это проявление грамотности и знаний наших студентов, — заявил Андрей Важенин.

Помимо обеспечения работы мобильного пункта вакцинации, университетская информационно-коммуникационная кампания «COVID-19» включает в себя более двух десятков разъяснительных, информационных и агитационных мероприятий, направленных на повышение уровня вакцинации в ЮУГМУ. Одним из них станет конкурс «Группа спасения», при участии в котором студенты получат возможность не только привиться от опасной болезни, но и выиграть ценные призы.

За первые три часа акции в вузе привились свыше 300 человек. Фото: Минздрав Челябинской области

— Некоторые из студентов уже работали в ковидных зонах, поэтому они всё прекрасно видят и понимают. Болезнь очень непростая, иногда с серьезными осложнениями, протекает по-разному. Мы говорим и продолжаем говорить о том, что единственный способ остановить пандемию и защититься от неё - это конечно массовая вакцинация. Просим вас, чтобы вы сами привились, привили своих родственников. Это единственный способ остановить пандемию и продолжить нормальную жизнь, работать спокойно. Ещё раз большое спасибо коллективу университета за подготовку данного мероприятия, — рассказал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 4 июня 2021 года.

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