Соня Барашова из Магнитогорска, которой на лечение собирали всем миром, записала жизнерадостное видео

Через месяц Соню ждет контрольное обследование. Фото: с публичной страницы Сонечки Барашовой.

У 5-летней Сони Барашовой из Магнитогорска самая тяжелая 4 стадия нейробластомы (злокачественная опухоль симпатической нервной системы. — Прим.ред.). КП-Челябинск писала об этой героической девочке и ее маме Анне, которые отважно противостоят онкологическому недугу. В прошлом году они очень долго ждали радиактивный йод из Венгрии. Его не могли переправить из-за пандемии, которая повлияла на закрытие границ. На истории Сони даже пытались нажиться мошенники. Но девочка из Челябинской области все же получила долгожданное лекарство. И проходила лечение в двух крупных российских городах.

В этот раз ехать никуда не пришлось. Малышке провели 5 курсов иммунотерапии в Челябинске, на которые собирали деньги еще в прошлом году. Сонечка в этом смысле первопроходец. В Детской клинической больнице процедуру проводили впервые. Она должна снизить риски рецидива и помочь организму добить раковые клетки.

— Раньше эту терапию можно было получить только в федеральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, — пишет мама девочки Анна Барашова и благодарит персонал больницы и каждого, кто помог в дорогостоящем лечении. — Этот сбор денег для нашей семьи дался морально тяжело, и было очень страшно не успеть собрать нужную сумму вовремя.

Необходимую сумму для иммунотерапии собрали за колоссально короткий срок. Соня начала проходить терапию вовремя. Сейчас уже маленькая пациентка и ее мама находятся у себя дома в Магнитогорске. На видео, которое прислала мама, ее девочка выглядит очень жизнерадостной и полной сил.

— 1 и 5 курс иммунотерапии Сонечка перенесла достаточно хорошо. На 2, 3 и 4 курсах возникали побочные действия от морфина и препарата (аллергические реакции). Но доченька справилась, и я очень ей горжусь. Она настоящий боец, мой маленький герой, — делится радостью Анна.

И все же об окончательной победе говорить пока рано. Через некоторое время девочке придется вернуться в больницу Челябинска, чтобы сделать контрольное обследование: КТ, МРТ, трепанобиопсию. Потом их с мамой ждет поездка в Москву на MIBG-сцинтиграфию. Это новая методика диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей. Никакие другие исследования не могут его заменить.

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