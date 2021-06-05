Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 6 июня 2021: вакцинация в ТРК и поиски сына священника

В регионе продолжается массовая вакцинация Фото: Кирилл САДЫКОВ

По данным минздрава Челябинской области на 6 июня 2021 года, в регионе зарегистрирован 63 461 случай COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 115 человек, а всего с начала пандемии вирус перебороли 58 023 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остаются 2 512 пациентов.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все они скончались непосредственно от COVID-19.

ВАКЦИНАЦИЯ В ТРК

В Челябинской области продолжается массовая вакцинация. На этих выходных все желающие южноуральцы снова могут сделать прививку в ТРК. Где конкретно можно получить вакцину, читайте в нашем материале и не забывайте, что при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ПОИСКИ СЫНА СВЯЩЕННИКА

В тайге Свердловской области пропал девятилетний сын священника из Челябинской области. Они вместе поднимались в гору в составе туристической группы, но в какой-то момент у мужчины разболелась нога. Тогда он разрешил сыну самостоятельно дойти до лагеря, а когда пришел туда сам, то узнал, что ребенок так и не явился. Сначала туристы пытались сами найти школьника, а потом подключили полицию.

Девятилетний мальчик пропал в тайге Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

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