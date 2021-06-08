Видео обрушения моста на трассе Челябинск-Курган появилось в Сети

Движение перекрыто в обе стороны. Фото: Упрдор «Южный Урал»

Момент обрушения моста у села Введенское, на трассе Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск и Курган попал в объектив видеорегистратора.

— Водитель грузового автомобиля не опустил кузов, в результате чего произошел наезд на конструкцию надземного пешеходного перехода, — прокомментировали в ГУ МВД по Курганской области. — Принимаются меры к освобождению проезжей части конструкции. На данном участке дороги организован объезд места происшествия, которое регулируют сотрудники Госавтоинспекции.

— Пострадавших нет. Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана, — уточнили в Упрдор «Южный Урал».

Отметим, что это второе обрушение моста на данном участке. Жители сомневаются в безопасности подобных конструкций и просят сделать светофор. Тем более, что не всем удобно подниматься по ступенькам.

Обновлено.

Упрдор «Южный Урал» сообщил, что движение восстановлено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru