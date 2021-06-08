ТСЖ «Наш дом»: каждый газон жители оформляют с большой любовью

Дом построен в 1992-1996 годах. В 2005 году в доме создано и осуществляет свою деятельность по управлению эксплуатацией МКД ТСЖ «Наш Дом». В результате преобразований во дворе за счет средств собственников наш двор сегодня очень уютный, красивый, ухоженный. Пользуется большой популярностью. К нам приходят отдыхать жители с детьми всего района.

Для комфортного отдыха двор разделен по зонам:

— для малышей — песочные дворики, качели, карусели, лазалки, бумы, качалки;

— подростков- спортивные стенки, лианы, различные снаряды для силовых упражнений, теннисный стол, воркаут;

— для пожилых людей — площадка уличных тренажеров, беседка для душевных бесед, расположенная рядом с альпийской горкой, прогулочные аллеи;

Все площадки выполнены с разными видами покрытий: асфальт, резиновая и бетонная плитка, песчаное. Установлены различные комфортные скамьи, урны. Высажены кустарники.

Каждый газон во дворе жители оформляют и ухаживают за ними с большой любовью и фантазией на свой вкус.