Мэр Челябинска пообещала открыть Ленинградский мост раньше срока

Мост откроют в 2022 году. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ремонт Ленинградского моста в Челябинске завершат раньше срока. Движение машин и общественного транспорта по нему планируют запустить 10 июня 2022 года. Об этом мэр города Наталья Котова сообщила в своем Instagram.

— Согласно проекту срок реконструкции моста 27 месяцев, но, учитывая важность данной транспортной артерии для жителей города, мы решили сократить срок работ до 23 месяцев, — написала Наталья Котова. — Ровно через год, 10 июня 2022 года, планируем открыть движение по новому, расширенному до шести полос, мосту.

Так мост будет выглядеть после реконструкции. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Ленинградский мост расширят. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Здесь будет шесть полос для движения транспорта. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Как рассказали в пресс-службе мэрии, у подрядчика нет никаких сомнений в адекватности таких сроков — уже сейчас работы ведутся с опережением графика.

Полный ввод моста в эксплуатация при этом запланирован на 1 сентября 2022 года.

— Общая стоимость объекта — 1015, 8 млн. рублей, в том числе затраты на строительно-монтажные работы и строительный контроль, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. — На разработку рабочей документации и подготовительные работы в 2020 году ушло 40,5 млн.. В этом году 400 млн. направлено на переустройство коммуникаций, демонтаж моста и подходов, устройство опор нового моста и монтаж балок пролетного строения. На окончание устройства моста и подходов в 2022-м выделят еще 570,3 млн. Работы выполняет АО «Уралмостострой», строительный контроль осуществляет ООО «Стройгрупп контроля и качества».

В таком состоянии мост находится сейчас. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Движение транспорта по Ленинградскому мосту в Челябинске закрыли 1 мая. Какими маршрутами пустят трамваи, автобусы, маршрутки, мы рассказывали в материале.

Напомним, сталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы был построен в 1953 году. В 2019 году его обследовали и признали его состояние предаварийным. Специалисты зафиксировали трещины в бетоне, разрушения конструкций и коррозию.

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