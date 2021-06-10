Видео ДТП с пятью автомобилями в Челябинске 10 июня 2021 появилось в Сети

Volkswagen переехал двойную сплошную и оказался на встречной полосе. Кадр с видео: Челябинск №1/t.me

В соцсетях появилось видео ДТП с пятью автомобилями в Челябинске 10 июня 2021 на перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса. На кадрах, которые заснял видеорегистратор, видно, как автомобиль Volkswagen Passat гонит на красный по встречной полосе, затем частично заезжает на бордюр и врезается в бок Lada Granta. Дальнейшее развитие событий уже находится за пределами объектива камеры.

Пассажирка Lada Granta погибла на месте аварии Фото: Ирина ФАДЮШИНА

У Volkswagen повреждена лишь только передняя часть Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Известно, что всего в аварию попали пять машин — Skoda, Nissan, Renault Sandero, Volkswagen Passat и Lada Granta. В ГИБДД сообщили, что погибла женщина, которая находилась в отечественном автомобиле. По рассказам очевидцев, в момент столкновения ее наполовину выбросило из машины и протащило по асфальту.

Среди пострадавших есть трое детей — девятилетний мальчик, получивший сотрясение мозга, семилетняя девочка с ушибом руки и 11-летняя девочка с ушибом голени. Также травмы получила 33-летняя женщина. Все пострадавшие находятся в сознании, их госпитализировали в больницу.

Авария, о которой идет речь, произошла сегодня, 10 июня, около пяти часов вечера на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса. Очевидцы происшествия рассказали, что было сразу после ДТП.

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