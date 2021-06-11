Приступ эпилепсии и забитая «Лада»: подробности смертельного ДТП с пятью авто в Челябинске

У водителя Volkswagen (справа) мог быть приступ эпилепсии, в «Ладе» ехали семь человек Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Причиной странного поведения 40-летнего водителя Volkswagen Passat, который выскочил на перекресток в Ленинском районе через двойную сплошную и встречную полосу, мог стать приступ эпилепсии. Об этом сообщил КП-Челябинск заместитель прокурора Челябинска Михаил Венглер.

— На месте он говорил, что не помнит обстоятельств ДТП, а ходе допроса отказался от дачи показаний, — уточнил Михаил Венглер.

Последняя жертва «лесопаркового маньяка»

Известно, что мужчина наблюдался у невролога. Дело в том, что в середине нулевых он стал жертвой серийного убийцы, прозванного в народе «лесопарковым маньяком». Преступник подкарауливал влюбленных парочек в лесу, убивал мужчин выстрелом в голову, а затем насиловал женщин. Но челябинцу удалось выжить с тремя пулями в голове — у маньяка дрогнула рука. Врачи не смогли вытащить все дроби — одна застряла слишком глубоко и пострадавший мог остаться овощем. Подробности жуткой истории.

Водитель Volkswagen. По неофициальной информации, машина записана на его мать Фото: СОЦСЕТИ

Сначала виновник ДТП заявил, что ничего не помнит, потом отказался от дачи показаний Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Мог ли 40-летний мужчина вообще садиться за руль?

По факту ДТП заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим смерть человека по неосторожности (ч. 3. ст. 264. УК РФ). Водителя Volkswagen Passat отпустили под подписку о невыезде.

— Даже если случился приступ, это не смягчает его наказание, поскольку, если человек себя плохо чувствует, он не должен за руль садиться. У нас любой может попасть примерно в такую же ситуацию: стресс на работе, инфаркт, инсульт. Если человек принимает какие-то лекарства и в инструкции написано, что препарат может притуплять сознание, необходимо ограничить взаимодействие со сложными механизмами. Если человек садится за руль, он берет на себя эту ответственность. А как таковым противопоказанием и основанием для лишения прав наличие эпилептических припадков не является, — пояснил Михаил Венглер.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Новый поворот: агрессивная езда Volkswagen и набитая Lada

Однако при детальном рассмотрении записей с камер в прокуратуре заметили, что таким же образом мужчина выехал на встречную полосу на предыдущем перекрестке.

— Пересматриваем видео: может быть тут у него и случился приступ. Но он аналогичным образом объезжает перекресток Дзержинского и Вагнера — тоже проезжает на красный, но была ли встречка — нужно дать оценку. Но здесь нужно видео рассматривать не нашими с вами глазами, а доверить специалистам, — добавил Михаил Венглер.

По данным сервиса ГИБДД, на Volkswagen семь неоплаченных штрафов, в том числе за превышение скорости и пересечение стоп-линии.

Не все чисто и у водителя отечественной легковушки. Оказалось, что в машине, рассчитанной на пять мест, ехали семь человек. За этого его также могут привлечь к ответственности. На заднем сиденье находись женщина и четверо детей — именно их увезли с места аварии.

— Пешеходов среди пострадавших нет. Они не успели перейти дорогу, — отметили в прокуратуре.

В результате ДТП 30-летняя женщина выпала из машины Фото: СОЦСЕТИ

В салоне «Лады» были разбросаны цветы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Все они ехали с отдыха — оттуда и цветы. Напомним, цветы были разбросаны по салону и возле машины. Рядом с теплом погибшей на месте ДТП стояла корзинка с цветами. Сначала мы предположили, что ее привезли в память о погибшей, но, теперь более вероятно, что эти цветы везли пассажиры «Лады».

Отечественная легковушка находилась в аренде у водителя последние полгода. Это подтвердил корреспонденту КП-Челябинск механик автопарка, прибывший на место ДТП. Начиная с апреля, эта машина четыре раза попадала в аварии, вчерашняя — уже пятая на счету.

ДТП вызвало большой резонанс Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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