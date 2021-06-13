Хоккеист Артем Панарин подарил ноутбук 12-летнему мальчику с редким заболеванием из Коркино

Ваня рассказал Артемию Панарину о своих планах на будущее. Фото: Светлана Веретянкина/vk.com

Ивана Веретянкина в Коркино, да и за пределами города, знают хорошо. Открытый, добрый парень любит петь и танцевать. Он — постоянный участник городских праздников. Одна беда -родился без рта и носа, с врожденной аномалией костей черепа и лица. Ване уже сделали несколько операций, еще одну, чтобы он мог хорошо дышать, — на днях бесплатно провели ЧОКБ. Семью поддерживают многие южноуральцы — ведь на операции и восстановление требуется немало средств. Поддержать Ваню решил и известный хоккеист, уроженец Коркино Артемий Панарин. Накануне операции он приехал в гости и вручил ему ноутбук.

Мы связались с мамой Вани Светланой, но она сказала, что у нее не хватает времени на общение с журналистами: нужно за восстановлением ребенка следить. 10 июня ему сделали бесплатную ринопластику в Челябинской областной клинической больнице. Операцию проводил известный пластический хирург Александр Пухов. Как пишут «Хорошие новости», Ване восстановили форму носа, сделали носовые проходы — до этого Ванин нос «лежал» на лице плашмя, мальчик не мог даже нормально высморкаться. Сам мальчик написал в соцсетях, что у него после операции все хорошо.

Ваня активно участвует в городских мероприятиях. Фото: Светлана Веретянкина/vk.com

— Операция прошла хорошо! Спасибо огромное всем, кто все время был с нами, поддерживал, переживал, сочувствовал, молился за нашего сыночка! Теперь у Вани будет здоровый носик, сможет полноценно дышать! Мы с мужем всем благодарны, храни вас Бог! Все-таки есть на свете добро, любовь, сочувствие!, — написала мама в день операции.

А накануне, 9 июня, в гостях у семьи Веретянкиных был известный хоккеист Артемий Панарин. Он подарил Ване ноутбук.

— Мы очень благодарны за поддержку нашего сына. Встреча прошла на одном дыхании, попили чай, а Ваня рассказал о своих планах на будущее! Спасибо всем огромное за поддержку!, — пишет мама Ивана.

А поддержка и правда мощная. На реабилитацию Ване собирали всем городом, даже областью. Организовала сбор местный волонтер, лидер движения «Ты не один» Люция Емчик. Она с несколькими единомышленниками активно помогает малоимущим семьям в Коркино.

В помощь Ване неравнодушные южноуральцы собирают крышечки добра. Фото: Ты не один (Люция Емчик)/vk.com

— Это все организовала наш ангел хранитель Люция Емчик! Это благодаря ей все так хорошо складывается, — рассказала КП-Челябинск Светлана Веретянкина. — Она всегда в тени, но уже стольким людям помогла вместе с единомышленниками! Спасибо!

Волонтеры организовали для Вани сбор «крышечек здоровья», которые они потом сдают на переработку. Помогают южноуральцы и деньгами. К примеру, не так давно девушка передала для Вани 10 тысяч рублей, а раньше 20 тысяч рублей принесла пенсионерка. Светлана рассказала, что на счету у Вани 200 тысяч рублей. Они пойдут на реабилитацию.

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