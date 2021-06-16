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Общество16 июня 2021 8:04

Группа компаний «Доверие»: «Ощущение, что ты пришел домой, возникает сразу же, как заходишь во двор»

Дворы на Дегтярева, 55, 55а, 57а, 57 и Б. Хмельницкого 9, 11 могут стать победителем конкурса «Дворовое детство»
Источник:kp.ru
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Детскую площадку окружают не высокие дома сталинской застройки, что создает дополнительный уют и комфорт дворовой территории. Ощущение, что ты пришел домой, возникает сразу же, как заходишь во двор. Проживают в основном люди пенсионного возраста, поэтому днем со всего двора слышны счастливые крики детей, а вечером неторопливые разговоры о вечном.

В этом дворе еще сохранилась привычка знать все и обо всех, поскольку все друг друга знают. Переживают в бедах и радуются счастью всем двором. Такое впечатление, что время над домами и людьми тут не властно, все идет размеренно и своим чередом.

Яркими красками засверкала дворовая территория, лишь после установки новых малых форм, спортивной площадки, скамеек и тренажеров. Теперь все возрасты притягиваются на дворовую территорию.

БИЗНЕС-ПРЕССКонкурс Дворовое детство 2021