Группа компаний «Доверие»: «Ощущение, что ты пришел домой, возникает сразу же, как заходишь во двор»

Детскую площадку окружают не высокие дома сталинской застройки, что создает дополнительный уют и комфорт дворовой территории. Ощущение, что ты пришел домой, возникает сразу же, как заходишь во двор. Проживают в основном люди пенсионного возраста, поэтому днем со всего двора слышны счастливые крики детей, а вечером неторопливые разговоры о вечном.

В этом дворе еще сохранилась привычка знать все и обо всех, поскольку все друг друга знают. Переживают в бедах и радуются счастью всем двором. Такое впечатление, что время над домами и людьми тут не властно, все идет размеренно и своим чередом.

Яркими красками засверкала дворовая территория, лишь после установки новых малых форм, спортивной площадки, скамеек и тренажеров. Теперь все возрасты притягиваются на дворовую территорию.