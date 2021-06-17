На месте работают 26 пожарных машин: под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис»

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня вечером, 17 июня, в поселке Рощино под Челябинском загорелась птицефабрика «Равис», которая принадлежит бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрей Косилову. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, к тушению пожара было привлечено 83 человека и 26 единиц техники.

— На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения происходит горение кровли и внутри здания птичника. По предварительной информации площадь составляет 3,8 тысяч квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

По информации администрации объекта людей в здании нет. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

За сегодняшний вечер это уже не первый пожар, связанный с агрохолдингом «Равис». Так, в Копейске возле автовокзала загорелся магазин, где торгуют продуктами птицефабрики.

Обновлено в 21:28. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что пожар был локализован. На место происшествия также прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения причины возгорания.

— Пожарно-спасательные подразделения Челябинского гарнизона продолжают работу по тушению пожара, произошедшего на предприятии. На момент прибытия огнеборцев происходило горение открытым пламенем кровли цеха по выращиванию птицы, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — На месте пожара создано три боевых участка, работают два звена газодымозащитной службы. Пожарная техника установлена на наружный водоисточник – пожарный гидрант, также проложено две магистральные линии. В 21:18 пожар на птицефабрике был локализован.

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