Разговоры с «братухой» во время заседания в челябинском парламенте и добровольная сдача депутатского мандата

Заседание ЗСО не обошлось без казусов. Фото: Заксобрание

Прошедшая неделя стала значимой для политической жизни не только Челябинской области, но и других регионов. ЦИК РФ дала официальный старт подготовки к выборам в Госдуму. «Единая Россия» 19 июня уже провела съезд, на котором официально определила своих кандидатов по округам. А вот другие партии собираются сделать это в ближайшее время. Публикуем даты съездов:

— «Зеленые» – 23 июня

—ЛДПР – 25 июня

— «Родина» – 26 июня

— «Справедливая Россия – За правду» – 26 июня

— КПРФ – 27 июня

— Партия пенсионеров – 29 июня

— «Коммунисты России» – 30 июня

— «Яблоко» – 3-4 июля

— «Партия Роста» – 7 июля

Стало известно, кто пойдет вместе с Текслером на выборы в Госдуму

На съезде партии «Единой России» в Москве назвали имена кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Госдуму от Челябинской области. Основной список возглавит губернатор Алексей Текслер. Также стали известны имена кандидатов и по одномандатным округам.

Вторым в основном списке партии стал спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко. Третьей оказалась главный врач областного госпиталя Татьяна Василенко. Четвертым по счету в списке является вице-спикер ЗСО Олег Голиков, пятым — действующий депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Депутат ЗСО Алексей Денисенко стал по счету шестым.

В Челябинском округе на выборы в Госдуму от «Единой России» идет вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, в Металлургическом — депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Коркинском — главврач детской поликлиники Антон Рыжий, в Магнитогорском —депутат Госдумы Виталий Бахметьев, в Златоустовском — депутат Госдумы Олег Колесников.

Депутат Законодательного собрания добровольно сдал свой мандат

В Законодательном собрании Челябинской области появилось свободное кресло. На прошлой неделе депутат Вячеслав Ершов добровольной сдал свой мандат. В связи с этим осенью будут проходить довыборы в челябинский парламент по Курчатовскому одномандатному избирательному округу.

Вячеслав Ершов победил на выборах в ЗСО в сентябре прошлого года, выступая от «Единой России». В 2014-2019 годах он возглавлял совет депутатов Курчатовского района. Также был членом двух созывов гордумы Челябинска, но за это время стал героем нескольких скандалов, связанных в том числе с заниманием денег в долг.

У директора челябинского регоператора капремонта были проблемы задолго до отставки

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На прошлой неделе подал в отставку директор регоператора капермонта Челябинской области Вадим Борисов. Новость об этом для подрядных организаций стала как гром среди ясного неба. Однако для некоторых произошедшее не было сюрпризом. Источник КП-Челябинск рассказал, что у директора капремонта были проблемы с силовиками еще задолго до его отставки.

— Больших претензий к работе Борисова не было несколько лет. Контрольно-счетная проверяла его каждые полгода. Вопросы к нему появились под Новый год после очередной проверки. Было выявлено, что приписывались дополнительные премии. Но потом все как-то на время затихло, и сейчас Борисов подает в отставку, — сообщил источник.

Официально считается, что Борисов подал в отставку по собственному желанию.

Депутат поздоровался с братухой во время заседания ЗСО на удаленке

Из-за пандемии коронавируса последнее заседание в Законодательном собрании прошло в режиме удаленки. Такой формат не очень привычен для народных избранников, поэтому без конфузов не обошлось. Во время прослушивания гимна Челябинской области депутат от ЛДПР Алексей Беседин поздоровался со своим другом, но забыл выключить микрофон.

— Славка, здорово, здорово, братан! Здорово, братуха! — сказал Беседин.

Поняв свою оплошность, народный избранник быстро переключил камеру. Произошедшее не осталось без внимания председателя Законодательного собрания Владимира Мякуша. Однако он потом всем сказал, что «чувство патриотизма к своему родному краю выражается как раз тогда, когда мы все встаем и слушаем гимн Челябинской области».

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