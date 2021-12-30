Магнитогорец экранизировал жуткую историю про местного серийного маньяка «лифтера»

В фильме реконструировали один из эпизодов убийств. Фото: кадр из фильма.

Директор телеканала в Магнитогорске Андрей Рябцев снял психологическую драму-триллер, основанную на реальных событиях, произошедших в его родном городе в конце 80-х. Полнометражный фильм «Лифтер. Покаяние» уже представлен местной публике и даже получил прокатное удостоверение.

Основой сюжета стали события 1989 года. В течение полугода серийный маньяк Дмитрий Гридин, студент горно-металлургического института, сын начальника одного из цехов легендарного ММК подкарауливал своих жертв у подъездов, входил вместе с ними в лифт, душил, раздевал, затаскивал на чердак, но не насиловал. Люди были шокированы происходящим и дали маньяку прозвище «Лифтер». На счету Гридина семь нападений на девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Трех он задушил, одна выжила после ножевых ранений, остальным удалось вырваться из рук маньяка.

Сюжет фильма немного расходится с реальными событиями. Прежде всего, режиссер не стал переносить зрителей в советское время, а выстроил действие в настоящем, подчеркнув, что такое может случиться в любом месте и в любое время. Также введена любовная линия. Однако некоторые события все-таки реконструированы.

— Эта история потрясла всех магнитогорцев, , — рассказал продюсер и автор идеи Андрей Рябцев. — Были консультации со следователем, который вел дело, и сотрудником ОМОНа, который задержал маньяка. По большей части фильм — это вымысел, но мы реконструировали одну из сцен убийства на крыше и задержание в трамвае.

Режиссером и автором сценария выступил Георгий Поздняков из Санкт-Петербурга, снимавший как второй режиссер фильм «Небо». Следователя в «Лифтере. Покаяние» сыграл известный актер, также недавно снявшийся в фильме «Небо», Игорь Филиппов, его дочь Лиона, а также актеры Магнитогорского драматического театра имени Пушкина.

Пока фильм показали только в кинотеатре Магнитогорска. Однако, по словам Андрея Рябцева, один из федеральных каналов заинтересовался покупкой картины. Также ведутся переговоры о прокате в кинотеатрах Челябинской области.

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