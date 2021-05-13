31 год спустя не признает вину: маньяк «Лифтер», душивший девочек в Магнитогорске, снова попросился на свободу

Дмитрий Гридин сейчас и в молодости. Фото: Кадр интервью для телепередачи "Следствие вели..." на НТВ, архив КП

Магнитогорский маньяк Дмитрий Гридин по прозвищу «Лифтер», который сидит в вологодской тюрьме уже 31 год, снова попросился на свободу. Мужчина был приговорен к смертной казни, однако, по прошению отца ему дали пожизненное и отправили в колонию на остров Огненный, который в народе прозвали «вологодским пятаком».

Отсидев 25 лет, согласно закону, он начал подавать документы на условно-досрочное освобождение. В очередной раз Вологодский областной суд ответил отказом.

— Свое ходатайство Гридин мотивировал тем, что отбыл 31 год лишения свободы, за время отбывания наказания не допускал злостных нарушений. Вину по приговору суда не признал. После освобождения мать и отец предоставят ему жилье, — рассказали в пресс-службе суда.

Суд установил, что за время отбывания наказания Гридин допустил 24 нарушения режима содержания, из них 12 в СИЗО Магнитогорска и Челябинска, остальные — в колонии.

— На меры профилактического характера осужденный реагирует не всегда правильно. С учетом всех указанных обстоятельств, принимая во внимание сведения о личности осужденного, суд не нашел достаточных данных, однозначно свидетельствующих о состоявшемся исправлении осужденного, цель наказания не достигнута, — заключили в суде.

Накануне решение вступило в силу.

СПРАВКА КП

С июня по октябрь 1989 года серийный маньяк Дмитрий Гридин держал в страхе весь город. Студент горно-металлургического института, активист, сын начальника одного из цехов легендарного ММК подкарауливал своих жертв у подъездов, входил вместе с ними в лифт, душил, раздевал, затаскивал на чердак, но не насиловал. Народ дал ему прозвище «Лифтер».

На его счету семь нападений на девочек в возрасте от 13 до 17 лет. Трех он задушил, одна выжила после ножевых ранений, остальным удалось вырваться из рук маньяка. Когда Гридина задержали, подобные преступления в городе прекратились. Как он объяснял свои дикие поступки, — читайте в нашем материале.

Спустя много лет бывший заместитель начальника по оперативной части районного отделения милиции Виктор Токарев ответил на вопросы КП-Челябинск — в том далеком 1989 году он лично участвовал в поимке маньяка.

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