Челябинский блогер Виталий Орехов попал в серьезное ДТП

Фото: Виталий Орехов / vk.com

Челябинский блогер Виталий Орехов, также известный как Батя, попал в серьезное ДТП. Об этом мужчина рассказал на своей страничке в Instagram. По словам Орехова, авария произошла в горной местности в районе Златоуста — машину, за рулем которой находился его брат, выбросило с трассы. Больше всего пострадала девушка Виталия — Елена.

— К сожалению, все вдребезги, кроме меня, — рассказал Виталий. — У меня болит тело, но, в принципе, вроде бы целый. У брата перелом ноги, ушибы и сотрясения. У жены брата еще глубокое рассечение над глазом и поврежден позвоночник, но не так серьезно. Лене больше всех не повезло — компрессионный перелом позвонка со смещением, задет спинной мозг.

Изначально Орехов пытался найти вертолет, чтобы доставить девушку в Москву, но врачи сказали, что она не транспортабельна и убелили его не терять времени, а провести операцию в Челябинске. Сейчас молодые люди находятся в больнице на проспекте Победы.

Елена вышла на связь и рассказала о своем состоянии в Instagram:

— Всем привет, мы попали в аварию, я сломала позвоночник. Не чувствую ног, кажется, я не смогу ходить, — написала девушка. — Виталю в палату не пускают, кстати, с ним все ок. Лежу тут среди бабушек, которые спят, решила поделиться.

На YouTube канале Виталия Орехова уже более двух миллионов подписчиков. Блогер набрал аудиторию благодаря юмористическим скетчам, которые он подает от лица простого работяги. Вам могли попадаться его самые популярные ролики «Типичная свадьба в деревне», «Типичная маршрутка», «Батя и суши» и другие.

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