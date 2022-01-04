«Кажется, я не смогу ходить»: девушка челябинского блогера, пострадавшая в ДТП, рассказала о своем состоянии

Фото: instagram.com/elenakozina_

Девушка челябинского блогера Виталия Орехова рассказала о своем состоянии после ДТП. Елене пришлось тяжелее всех — у нее поврежден позвоночник.

— Всем привет, мы попали в аварию, я сломала позвоночник. Не чувствую ног, кажется, я не смогу ходить, — написала девушка у себя в Instagram. — Виталю в палату не пускают, кстати, с ним все ок. Лежу тут среди бабушек, которые спят, решила поделиться.

Напомним, авария произошла в горной местности в районе Златоуста — машину, за рулем которой находился брат Виталия Орехова, выбросило с трассы. У брата перелом ноги, ушибы и сотрясения. У жены брата еще глубокое рассечение над глазом и поврежден позвоночник, но не так серьезно. Сам Виталий обошелся без серьезных травм.

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