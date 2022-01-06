«Больше суток не выходит на связь»: мама 18-летнего челябинского хоккеиста, который уехал играть за казахский клуб, не может дозвониться до сына

Кадр с последней игры казахского "Арлана" 5 января.

Многие жители Челябинска переживают за события в Казахстане. Фактически без связи оказались родители, братья и сестры. Кто-то уехал на каникулы, а кто-то так и не успел навестить родственников. Трое 18-летних хоккеистов из Челябинска заключили контракт с молодежным хоккейным клубом «Арлан» в Кокшетау и 2 января, после каникул у родителей в родном городе, отправились на игру. Узнав о протестах в стране, мать парня Юлия кинулась покупать обратный билет, однако на связь сын уже не выходил.

— Мы отвезли его на границу 2 января, — рассказывает до слез взволнованная женщина. — Сын сообщил, что добрался, а сейчас говорят, что их закрыли в гостинице, а игры отменили!

Действительно, еще 5 января на хоккейном сайте можно было посмотреть трансляцию игры «Арлана» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Однако счет сегодняшнего матча так и не появился.

— Контракт заканчивается в феврале, но как находиться в такой обстановке? — сетует Юлия. — Самое страшное, что нет связи, номер недоступен, не знаем, как узнать информацию. к тому же накануне он сообщил, что заболел и не вышел на лед.

Кокшетау находится на севере страны, в 300 километрах от столицы Казахстана Нур-Султан, где введено чрезвычайное положение.

ДРУЗЬЯ В УЖАСЕ

О проблемах со связью рассказывают многие челябинцы, чьи родственники гостят или живут в Казахстане.

В Кокшетау находятся родители другого челябинца Евгения Крамаренко. Он 8 лет живет в России, но с казахским паспортом. Без связи оказались брат, одноклассники, друзья. Большинство информации собирает в интернете.

— В моем родном городе Кокшетау, где у меня живут родители, митинг был позавчера, мне пересылали видео, было человек 100, все они разошлись, — рассказывает Евгений успокаивающую информацию. — С родителями разговаривал вчера в 15:30 по нашему времени, пока еще был интернет. Там все тихо. Отец — преподаватель университета — ходит на работу. Только там интернет не работает.

Подруга Евгения из Алма-Аты передала более тревожную информацию. Она живет возле здания администрации, которую подожгли митингующие, и всю ночь слушала выстрелы и хлопки.

— В самой Алма-Ате люди сидят дома и стараются не выходить лишний раз, — Рассказывает Евгений. — С братом, который в Астане, списывался, он говорит, там спокойно, был небольшой митинг. Сейчас не могу до него дозвониться. У друзей эмоции ужаса от того, что происходит, как это происходит. Сильно переживают по поводу ОДКБ, что это: интервенция или помощь.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Жительница приграничной зоны с Челябинской областью, которая собиралась к дочери, сообщила о закрытии границы с регионом. Сегодня она не смогла выехать. Однако в пограничном управлении заявили о штатной ситуации на границе Челябинской области с Казахстаном.

Позже о запрете на въезд в Казахстан иностранцев сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя казахстанского посольства в Узбекистане. Однако эту информацию опроверг МИД Казахстана.

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