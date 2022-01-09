«Сидите и не дергайтесь»: руководитель федерации конькобежного спорта рассказал, что было с челябинскими спортсменами в Казахстане

Ребят уже ждут в Челябинске.

Руководитель федерации конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин рассказал, как сборная региона застряла в Казахстане. По его словам, команда продолжала тренироваться в обычном режиме, но опасность была. Сейчас представители федерации готовятся встретить спортсменов, которых доставили военным самолетом в аэропорт Кольцово.

Спортсмены, в основном, представители сборной региона в возрасте от 18 лет и старше, заехали на тренировочные сборы на высокогорный каток «Медео» 27 декабря. Тренировки планировали закончить 16 января. Но из-за известных событий в Казахстане сборы пришлось закончить на неделю раньше.

— Как только в Казахстане началась вся эта заварушка, мы сразу же связались с нашим российским консулом в этой республике. Нам сказали, что спортивный комплекс «Медео», где тренировались челябинские спортсмены — это закрытая территория в 25 километрах от Алма-Аты, и она хорошо охраняется. Так и сказали — с 3 января никто не должен покидать территорию комплекса, сидите, и «не дергайтесь», следуйте всем указаниям, уедете в порядке очереди. Как будет команда, тогда и вернем обратно в Челябинск, — рассказал в интервью корреспонденту «Комсомольской правды-Челябинск» Андрей Вахутин.

Он сообщил, что команда продолжала тренироваться в обычном режиме вплоть до сегодняшнего дня:

— Питание, проживание — все, как обычно. Открытый каток «Медео» находится на высоте более 1600 метров над уровнем моря, и это прекрасное место для тренировок на высокогорье. Работа при дефиците кислорода очень полезна, а разряженный воздух, когда сопротивление гораздо ниже, чем на равнине, позволяет показывать очень быстрые секунды. Спортсмен учится «ловить», чувствовать высокую скорость, привыкать к ней. Словом, здесь прекрасное место для тренировок.

Руководитель федерации отметил, что поначалу не было никакой связи ни со спортсменами, ни с тренерами. Через пару дней все восстановилось. В Казахстан звонили родители наших спортсменов. Федерация также информировала родственников о том, как складывается ситуация.

— Вчера, 8 января нам сообщили, что спортсменов и тренеров доставят в Челябинск девятого числа из аэропорта Алма-Аты. Все будет четко организовано, а сам проезд будут проходить под усиленной охраной спецназа. Примерно в 23.00, может позже автобус с нашими спортсменами приедет из аэропорта «Кольцово» в Челябинск. Считаю, все прошло штатно, — отметил Андрей Вахутин.

Вывезти команду из Казахстана помогли региональные власти, которые связались с посольством и Министерством обороны России.

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