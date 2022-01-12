«Вынесена техника и обувь»: в Казахстане разгромили магазины челябинской фабрики «Юничел»

Как было и что стало с магазином "Юничел" в Алма-Аты. Фото: Екатерина Железнякова/Fb.com

В Алма-Ате, где проходили самые массовые протесты жителей Казахстана, пострадали два магазина челябинской обувной фабрики «Юничел». Сейчас поставки товара приостановлены. Об этом рассказала руководитель направления по развитию бренда компании Екатерина Железнякова в Facebook. Директор фабрики Владимир Денисенко рассказал подробности «Комсомолке».

— Пострадали два магазина в Алма-Ате (всего их 98 в 49 городах). Один в торговом комплексе, который полностью сожжен, второй в стрите (стрит-ритейл — формат торговой точки, располагающейся на улице, — Прим. ред.), находится в центре города, где был горячий эпицентр, — пишет Екатерина Железнякова. — В этих магазинах вынесена техника и обувь, осталось процентов 10% от того, что было. В торговом комплексе все горело, потом тушилось — пепел и вода.

По ее словам, остальные магазины не тронуты и продолжают работать.

— Если все будет хорошо, а мы верим, что именно так и будет, за первый квартал магазины наверстают все вынужденные простои и выйдут на свои планируемые показатели. По январю — ожидается процентов 50 от ожидаемого ранее, — пишет Екатерина Железнякова.

Генеральный директор обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко сообщил КП-Челябинск, что из-за беспорядков приходилось закрывать магазины — в целом после Нового года на территории была остановлена вся торговля. Работа не велась в связи с введением режима чрезвычайного положения, митингами и столкновениями, которые угрожали жизни людей.

— Там, где ситуация была более менее спокойная, магазины работали потому что по законодательству Казахстана в определенных ситуациях разрешена работа по рукописным товарным чекам, — рассказал Владимир Денисенко. — Одна беда, что у людей не было наличных денег, банки не работали. Система безналичного расчета постепенно восстанавливалась с 11 января. Банкоматы выдавали по одной тысячи тенге на человека. Но активная работа в этом направлении ведется, и я уверен, что в течение ближайшей недели все магазины будут работать в нормальном режиме, а к концу месяца вообще ситуация стабилизируется.

От техники и обуви осталось 10%. Фото: Екатерина Железнякова/Fb.com

По мнению Владимира Денисенко, пандемия показала, что правительство Казахстана оперативно принимает меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

— Есть надежда, что и в этой ситуации помощь будет оказана и правительство не останется в стороне. По крайней мере, мы надеемся, что предприятия торговли, которые работают с нами на территории Казахстана, в том числе по франчайзингу за счет этой поддержки смогут восстановить свои позиции, — говорит Владимир Денисенко. — Пока вести работу в Казахстане сложно за счет того, что перекрыты границы. Поэтому сейчас все поставки товара в Республику прекращены до момента пока не стабилизируется работа на таможне. Но будем надеяться, что в течение двух недель и здесь ситуация нормализуется. Мы все равно видим в Казахстане надежного партнера. Наша обувь там востребована. Поэтому, несмотря на негативное начало года, в целом настрой позитивный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

А как же коньяк и конфеты? Что происходит с товарами из протестного Казахстана

Казахстан остался без машин из России: челябинский автоперекуп рассказал, почему приостановили сделки

Все о ситуации в Казахстане

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru