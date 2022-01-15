«Мне было очень страшно»: миллиардер Игорь Рыбаков рассказал на видео, как выживал во время беспорядков в Казахстане

Игорю Рыбакову не помогли деньги и связи в попытках самостоятельно выбраться из страны. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Вернувшийся из Казахстана уроженец Магнитогорска, миллиардер Игорь Рыбаков записал видео о беспорядках в республике. В ролике он рассказал, как на протяжении 10 дней выживал вместе со своей семьей и пытался выехать из охваченной бунтом страны.

— Сын повредил ногу: то ли растяжение, то ли перелом. Но мы решили все-таки съездить в больницу, а больницы-то не работают и интернета нет. Поэтому мы через знакомых, через моих друзей договорились поехать к главврачу больницы, и в этот момент я понял, что этот ужас и ад — он реальный, потому что в эту больницу за прошедшую ночь поступило сто человек с ножевыми и огнестрельными ранениями, — вспоминает Игорь Рыбаков.

По словам миллиардера, быстро покинуть страну ему не помогли даже его деньги и связи. Игоря Рыбакова с семьей эвакуировали в Россию на военном самолете вместе с другими застрявшими в республике гражданами.

Напомним, бизнесмен отправился в Казахстан 3 января. Он собирался встретиться там с коллегами и провести презентацию своей книги. Но ни одно из запланированных мероприятий не состоялось из-за начавшихся в стране протестов.

Игорь Рыбаков стал свидетелем захвата телебашни, а позднее попытался улететь из Казахстана, но не преуспел. Выбраться в Россию ему удалось только через несколько дней.

Воздушное судно приземлилось на военном аэродроме Чкаловский в Московской области 12 января. По словам Игоря Рыбакова, он благополучно добрался до Москвы. Миллиардер одобрил работу проводивших эвакуацию военных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru