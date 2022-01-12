Миллиардер из Магнитогорска Игорь Рыбаков покинул Казахстан на военно-транспортном самолете

Миллиардера провожали военные. Фото: Игорь Рыбаков/instagram.com
Родившийся в Магнитогорске миллиардер Игорь Рыбаков вернулся в Россию из Казахстана. Он стал одним из пассажиров военного самолета, забравшего российских граждан из Алма-Аты. Об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Instagram.
Воздушное судно приземлилось на военном аэродроме Чкаловский в Московской области 12 января. По словам Игоря Рыбакова, он благополучно добрался до Москвы. Миллиардер одобрил работу проводивших эвакуацию военных.
Напомним, бизнесмен отправился в Казахстан 3 января. Он собирался встретиться там с коллегами и провести презентацию своей книги. Но ни одно из запланированных мероприятий не состоялось из-за начавшихся в стране протестов.
Игорь Рыбаков стал свидетелем захвата телебашни, а позднее попытался улететь из Казахстана, но не преуспел. Выбраться в Россию ему удалось только спустя несколько дней.
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