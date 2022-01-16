В Магнитогорске ищут маньяка с ножом, который заколол водителя на дороге

По словам местных жителей, после происшествия район начали патрулировать молодые люди. Фото: Дина Климова / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области полиция ищет маньяка. Вечером, 14 января, перегородил движение на проспекте Пушкина, неподалеку от Гортеатра, а когда к нему вышел водитель, он несколько раз ударил его ножом. После этого вооруженный человек сбежал. Предполагаемый убийца попал на камеры наружного наблюдения. Раненный мужчина скончался в больнице.

Известно, что погибшему мужчине было 35 лет. У него осталась жена и двое детей — 9-летний сын и 3-летняя дочь.

— Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения возможного подозреваемого. Ситуацию взял на контроль начальник ГУ МВД России по Челябинской области, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Ориентировка на возможного убийцу. Фото: Соцсети

Жители Магнитогорска в социальных сетях делятся мнением, что пострадать от рук мужчины могло гораздо больше людей. Некоторые рассказывают о том, как сами столкнулись с ним и говорят, что он может быть наркоманом или психически больным. Также появился фоторобот возможного преступника.

Погибший мужчина. Фото: Соцсети.

— Почти перед аркой встретился ОН. Увидев нас, он развернулся и пошел за нами, я сразу увидела его взгляд, поэтому остановилась перед аркой и сказала громко сыну, что здесь подождем папу. Он постоянно пытался приблизится к нам, но я снова говорила о папе, он отходил примерно на пять шагов от нас, потом снова направлялся к нам. Я четко видело его безумные глаза, так было страшно за сына. Когда он снова отвернулся, я сказала сыну «беги» и в арке крикнула имя Леша. Он напугался, а мы быстро забежали в подъезд. Будьте все осторожны, не отпускайте своих детей и жен одних. На вид ему не более 30, черная шапка и черный шарф повязан до глаз, худощавого телосложения, темная куртка, спортивные штаны, — рассказала жительница Магнитогорска в группе Черное&Белое Магнитогорск в ВКонтакте.

После первой информации о произошедшем представители местного автоклуба Wilson собрали людей и организовали поиски маньяка. Судя по фото из соцсетей, в них приняли участие десятки жителей города. Но убийцу так и не нашли.

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