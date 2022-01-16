Стали известны подробности убийства водителя в Магнитогорске

Фрагмент из ориентировки. Фото: Соцсети

Стали известны новые подробности жестокого убийства водителя в Магнитогорске Челябинской области. Как выяснилось, маньяк остановил машину находясь в неадекватном состоянии. Он начал бить по лобовому стеклу автомобиля. Двум ехавшим в нем мужчинам пришлось выйти.

— Когда они вышли, он нанес одному из них ножевые ранения, после чего скрылся. Мужчина с ножевыми ранениями смог доехать до своих друзей, те его увезли в больницу. Там приняли неотложные медицинские меры, но в итоге пострадавший скончался, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

После этого было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Поимку преступника уже взял под свой контроль начальник ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, все произошло 14 января. Этот же маньяк мог напасть на женщину с ребенком. После инцидента жители Магнитогорска организовали патрулирование улиц.

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