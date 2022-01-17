В Челябинской области подростков начнут прививать против коронавируса уже в ближайшие дни

Сейчас привитых в Челябинской области недостаточно для того, чтобы остановить рост заболеваемости Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области подростков начнут прививать против коронавируса. Первые прививки могут сделать уже через несколько дней. Об этом КП-Челябинск сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— В гражданский оборот подростковая вакцина выйдет 17 января. Пока данных, когда наш регион получит эту вакцину, нет. Я думаю, что в ближайшую неделю первые поставки мы все-таки получим, — рассказала Ирина Гехт на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске). — Вирус очень активно распространяется в детской и подростковой среде. Очень важно будет привить детей, чтобы остановить распространение инфекции.

Разработанная российским Центром Гамалеи вакцина «Спутник М» предназначена для школьников 12-17 лет. Детей младше 12 лет в России пока не собираются вакцинировать.

По словам Ирины Гехт, пока нельзя сказать, переведут ли школьников на карантин или дистанционное обучение и если да, то как скоро это произойдет.

— Это будет зависеть от роста заболеваемости, от распространения вируса, — пояснила вице-губернатор.

Роста заболеваемости избежать не удастся. В Челябинской области уже зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Этот штамм отличается повышенной заразностью, а в регионе по-прежнему мало вакцинированных.

— У нас не такой большой процент привитых, 60% — это недостаточно, чтобы инфекция остановилась. Еще есть время, чтобы пройти вакцинацию, — сказала Ирина Гехт.

Вице-губернатор уточнила, что подъема заболеваемости следует ждать через одну-две недели: сейчас наступило временное затишье, но рост количества заражений фиксируют уже по всей стране. В группе риска не только дети, но и люди старше 60 лет, а также беременные женщины. Кстати, первый случай «омикрона» в Челябинской области выявили именно у беременной, которая не делала прививку от коронавируса.

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