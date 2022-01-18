«Комсомолка» устраивает чемпионат талантов среди детей и подростков

Талант может быть любым: от пения и танцев до спидкубинга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомольская правда» запускает первый в этом году конкурс. На этот раз — только для детей и подростков. Предлагаем юным жителям Челябинской области похвастаться своими талантами и выяснить, кто круче. О том, что нужно сделать и какие будут подарки, рассказываем ниже.

Как заявиться на чемпионат талантов?

В конкурсе могут участвовать дети от года до 14 лет. Чтобы заявиться на чемпионат, нужно записать на видео творческий номер, который раскрывает талант ребенка или подростка. Это может быть чтение стихов, пение, игра на музыкальных инструментах, танцы, акробатика или даже сборка кубика-рубика на время! Мы не ставим никаких ограничений.

Затем получившийся ролик отправляете на электронную почту: ekaterina.pletneva@phkp.ru.

В теме просим прописать, что это заявка на чемпионат талантов, чтобы ваше сообщение не затерялось.

В самом сообщении нужно указать:

- название и краткое описание творческого номера в свободной форме;

- фамилию, имя и отчество ребенка и его представителя – родителей или опекуна;

- дату и год рождения участника;

- контактный телефон и электронную почту представителя.

Обращаем ваше внимание, что от одного участника может быть только одна заявка.

Все конкурсные работы, прошедшие модерацию, будут дублироваться в официальной группе чемпионата vk.com/champions_che.

Что подарят победителям?

Выбирать самых талантливых детей Южного Урала будут члены жюри, в которое войдут сотрудники «Комсомольской правды» и наши партнеры. В итоге определят трех победителей.

Генеральным партнером конкурса стала сеть магазинов для хобби и рукоделия «Леонардо». Он подарит сертификаты на товары для творчества, учебы и семейного досуга. В ассортименте — более 90 тысяч наименований, в прошлом году сеть стала лауреатом конкурса «Лучшее — детям». Приобщиться к миру рукоделия поможет онлайн-мастерская, где представлены уроки творчества для взрослых и детей.

Сеть хобби-маркетов «Леонардо»:

сайт: leonardo.ru,

vk.com/leonardogroup,

facebook.com/pages/Leonardo/766628496742246,

ok.ru/group/54798059307028,

youtube.com/user/leonardohobby,

instagram.com/leonardo.hobby,

tiktok.com/@leonardo.hobby,

zen.yandex.ru/leonardohobby.

Спонсор чемпионата талантов — арена «Лазерфорс» — подготовит сертификаты на военно-стратегическую игру с лазерным оружием. В лазертаге можно отметить день рождения или просто отдохнуть с друзьями: лабиринт стилизован под планету Пандору, продуманы несколько сценариев игры, группу сопровождают аниматоры, а стол накрывают в банкетной зоне.

Арена «Лазерфорс»:

Челябинск, ул. Воровского, 59,

(351) 215-89-99,

vk.com/forcetag,

instagram.com/laserforce_174/,

forcetag.ru/chelyabinsk.

Наш «драгоценный» партнер - сеть салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ» - подарит ювелирные украшения. Сегодня у них открыто 40 филиалов в Челябинской и Курганской областях. И если вы купите там украшение до 31 января 2022 года, то можете стать участником акции «Из зимы в лето» и выиграть одно из семи путешествий.

Магазин ювелирных изделий «САМОЦВЕТЫ»:

vk.com/samocvety74,

instagram.com/samocvety.gold,

samocvety.gold.

Кроме того, каждый участник — даже если он не станет победителем — получит подарки от редакции «Комсомольской правды».

Когда награждение?

Чемпионат талантов пройдет в три этапа:

с 14 января до 7 февраля включительно — прием заявок;

с 8 по 14 февраля — отбор лучших претендентов от членов жюри;

26 февраля — награждение самых талантливых жителей на соревновании «Маленький чемпион».

А 28 февраля на нашем сайте chel.kp.ru выйдет итоговый материал о конкурсе, где будут прикреплены видео лучших творческих номеров. Также информацию об итогах мы разместим в социальных сетях: vk.com/kpchel, ok.ru/kpchel, facebook.com/Kpchel и instagram.com/kpchel.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru