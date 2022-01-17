Курсантки челябинского колледжа получили наказание за скандальные видео в TikTok

В своих роликах студентки танцевали под тюремный шансон и сплетничали о нарушениях в учебном заведении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две студентки Челябинского юридического колледжа получили наказание за скандальные видеоролики в TikTok, которые они записывали в курсантской форме. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в самом учебном заведении.

— Со студентками и их родителями была проведена большая работа – это комплекс мер, направленный на искоренение деструктивного поведения. Девочки проблему осознали, вину свою признали. Мы объявили им выговор, также поставили на внутренний педагогический учет. В следующий раз в случае подобных нарушений они будут отчислены из нашего учебного заведения, — рассказали в Челябинском юридическом колледже.

В учебном заведении также добавили, что в настоящий момент девочек развели по разным курсам, которые не связанны с правоохранительной деятельностью. После окончания колледжа они не смогут устроиться работать в органы внутренних дел.

В новогодние праздники в Tik-Tok появились видеоролики, на которых студентки юридического колледжа танцуют под тюремный шансон и сплетничают о нарушениях в учебном заведении. При этом девушки записывали видео в курсантской форме. Произошедшее не осталось без внимания челябинских интернет-пользователей, и один из них через соцсети написал жалобу руководству колледжа.

После случившегося всех студентов Челябинского юридического колледжа предупредили, что запрещено публиковать в соцсетях фотографии фривольного характера, а также любые материалы, которые хоть как-то способны затронуть репутацию учебного заведения. Объявление об этом появилось на официальной странице колледжа во«Вконтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru