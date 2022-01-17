В Кургане многодетную мать хотят лишить родительских прав за пьяный стрим в TikTok

Женщина может лишиться троих детей из-за своей выходки во время стрима. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кургане мать троих детей может лишиться родительских прав за прямой эфир в TikTok, на котором она была пьяна и ругалась матом. Фрагмент из ее стрима был вырезан и вскоре разошелся по соцсетям.

— Да, у меня трое детей, ***. Ну а клеткой вы меня не напугаете. Это я тебе лично, ***, говорю, — ругается женщина на видео, опубликованном в группе «Типичный Курган».

Фото: скриншот с видео "Типичный Курган" / vk.com

Во время прямого эфира слышно, что кто-то за кадром пытается успокоить героиню стрима, но та на нее внимания не обращает. Многодетная мать продолжает дальше ругаться и отвечать на поступающие сообщения от зрителей.

— К большому сожалению, я тоже попала на этот эфир. Сердце разрывалось на части, когда крошечный ребенок проснулся и начал плакать, старшенький начал его успокаивать, а маме было фиолетово, она всех крыла матами! Музыка орала в то время, когда малышки спали, старший не спал, пытался всячески уложить спать маму, а в ответ получал тогда словесные маты, — рассказывает очевидец в группе «Типичный Курган» во «Вконтакте».

Известно, что возраст старшего ребенка составляет 9 лет, среднего – 4, а самому младшему исполнился один год.

Выходка женщины в TikTok не осталась без внимания органов соцопеки и полиции. Как сообщили в администрации Кургана, комиссия по делам несовершеннолетних уже изъяла детей из семьи.

— Данная семья состоит на учете органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В сентябре 2021 года городская опека выходила в суд с иском о лишении родителей детей родительских прав, — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. — Однако по решению суда родителям было вынесено только предупреждение. В настоящее время комиссия по делам несовершеннолетних города Кургана готовит повторный иск о лишении родителей детей родительских прав.

Как сообщили в ГУ МВД по Курганской области, в отношении матери детей полиция сейчас проводит проверку. Кроме того, на нее был составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

В ситуацию также вмешалась уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина. Она пообещала держать ситуацию на контроле и принять участие в судебном процессе в интересах детей.

В настоящий момент опеку над детьми планирует оформить их бабушка. Иск о лишении матери родительских прав будет рассмотрен в Курганском городском суде.

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