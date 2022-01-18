Горящий в центре Челябинска грузовик попал на видео

Кабина машины полностью выгорела Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В центре Челябинска утром 18 января сгорел грузовик. «Газель» транспортной компании «Стрилайн» загорелась в 9:56 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса. Происшествие сняла камера уличного наблюдения.

На записи видно, что машина ехала по улице Энгельса, а рядом с перекрестком начала дымиться. Грузовик остановился. Вскоре появилось открытое пламя. Горение стремительно усиливалось, огонь полностью охватил кабину, а над улицей поднялся огромный столб дыма.

Первая пожарная машина прибыла на место происшествия в 10:03, за ней последовала вторая.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пламя удалось потушить, никто из людей не пострадал.

У пожара могли бы быть жертвы: вместе с водителем в кабине «Газели» ехала пассажирка. Мужчина вовремя успел заметить ползущий из-под капота дым и экстренно припарковаться у края дороги.

— Только забрали документы и выбежали, — Рассказал водитель корреспонденту КП-Челябинск. — Потом все загорелось. Машина горела минут семь. Мы не пострадали, отделались испугом.

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