За какие спортивные занятия в Челябинской области можно получить налоговый вычет. Список фитнес-клубов

"Спортивный" вычет можно получать уже в 2022 году Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заниматься спортом в Челябинске сегодня — дело не из дешевых. Но с этого года южноуральцы смогут экономить, получая налоговые вычеты за фитнес, бассейн и другие спортивные занятия. Причем вернуть деньги можно как за себя, так и за ребенка. Правда, не во всех организациях региона. В Челябинской области в этом году в список вошли всего 78 спортшкол. Мы изучили перечень минспорта и удивились — далеко не все известные клубы туда попали. Рассказываем подробно, за какие спортивные занятия в Челябинской области можно получить налоговый вычет и публикуем список фитнес-клубов.

ВОПРОСОВ МНОГО

Посещаете фитнес-центр или ваш ребенок занимается в спортивной секции платно? Собирайте чеки — вы сможете получить налоговый вычет. Как объясняют в ФНС, максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. Этот вычет выплачивают вместе с другими социальными вычетами, но не более 15,6 тыс. руб. в год.

«Комсомольская правда-Челябинск» изучила утвержденный минспортом перечень организаций, за занятия в которых можно получить налоговый вычет. Большая их часть — бюджетные учреждения, школы олимпийского резерва в Челябинске и городах области. Фитнес-центров, в том числе и представителей федеральных сетей, меньше четверти. В их числе центры «Олимп», «Колизей», CITRUS FITNESS, PMgym, «Видгоф», ALEX FITNESS, «Мегаспорт» и пр.

— Вопросов по налоговому вычету от клиентов очень много. Мы подготовили специальные памятки, раздаем, — рассказали «Комсомолке» в магнитогорском спорт-клубе «Формула фитнеса».

А вот в челябинском клубе дзюдо «Ичибан» пока нововведение не комментируют, мол, сами с налоговой разбираемся.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

ПОВЕЗЛО НЕ ВСЕМ

Больше всего расстроены многочисленные клиенты «Метрофитнеса» — клуб не попал в перечень минспорта, поэтому и вычет получить за тренировки не получится.

— Я занимаюсь с тренером персонально, поэтому за год сумма получается приличная. Жаль, конечно, что не получится хоть какие-то деньги вернуть. В клубе мне сказали, что есть тонкости со стороны налоговой, и в этом году мало клубов вошло в список, — жалуется челябинка Анна.

Организации и ИП, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, могли подать заявление на включение в перечень минспорта до 16 октября 2021 года. И этот список будет меняться каждую осень. Так что шанс, что ваш клуб попадет в перечень в следующем году, еще есть.

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС

Что делать, чтобы получить налоговый вычет за фитнес? Подать в налоговую декларацию 3НДФЛ в 2023 году. Для этого нужно будет предоставить копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовые чеки. Кроме того, потребуется указать реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребенка, если вычет на ребенка.

Оформить «спортивный» вычет можно через работодателя, тогда он какое-то время не будет удерживать подоходный налог из зарплаты. Такой вычет можно получить быстрее — уже в 2022 году, по фактическим расходам. Для этого нужно подготовить письменное заявление на получение налогового вычета, а также уведомление из налоговой о подтверждении права на вычет.

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