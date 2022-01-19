Челябинцы отметили экстремальный православный праздник

Коронавирус и микроорганизмы жителей города не испугали. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Православные верующие Челябинска отмечают Крещение Господне. И неотъемлемый атрибут этого праздника — купание в ледяной проруби. И эта экстремальная деталь часто привлекает даже тех, кто обычно в храм не ходит.

Кто-то верит, что ныряя в холодную воду смываются грехи, а кому-то просто хочется ярких ощущений. Корреспондент КП-Челябинск отправился к храму «Утоли моя печали» и увидел, как прошли полуночные купания.

— Я в этом году первый раз в купель нырять буду. Я вообще по натуре атеист, но знаете, драйва охота. Поэтому и нырну, и перекрещусь, все как надо, — рассказал КП-Челябинск Дмитрий.

Для кого-то это погружение в ледяную воду стало первым в жизни Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Окунаться челябинцы приходят целыми семьями. Буквально и стар, и млад. Кто-то даже прыгает в ледяную воду с маленькими детьми на руках. Эти люди верят, что такое закаливание только укрепит здоровье ребенка. Правда, на Смолино в этом году ныряют люди на свой страх и риск — управление Роспотребнадзора рекомендовало ограничить купание в озере. Пробы воды показали, что гигиеническим нормативам она не соответствует. Но челябинцев это не пугает.

— Купаться я буду уже пятый раз. В прошлом году пропустила, но в этом решилась. Результаты анализов воды от Роспотребнадзора я сегодня днем пыталась найти, но нигде их не было. А сейчас поздно уже передумывать, — рассказала Юлия.

К проруби выстроилась очередь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не пугает жителей города и опасность заразиться коронавирусом. Говорят, если где-то заразу подхватят, то точно не тут.

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