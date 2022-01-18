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Общество18 января 2022 19:27

Роспотребнадзор опубликовал результаты проб воды из купелей Челябинска и посоветовал отказаться от купаний

Некоторые водоемы оказались опасными
Сергей ГРУШАКОВ
Сергей ГРУШАКОВ
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На озере Смолино самая многолюдная купель.

На озере Смолино самая многолюдная купель.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области под занавес Крещенского сочельника опубликовало результаты проб воды в купелях. Оказалось, что даже в разрешенных купаться не стоит.

Пробы были взяты 13 января на Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первое из купелей, которые были одобрены мэрией. Оказалось, что качество воды Шершневского водохранилища, в акватории микрорайона Сосновка, по ул. Красных казаков и на пляже «Западный» (Храм всех святых) соответствует санитарным нормам.

Вода в озерах Смолино и Первом вызвала подозрения у специалистов. Исследование показало несоответствие по микробиологическим показателям.

В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание в купелях на Смолино и Первом. Правда, совет запоздал. Результаты проб были опубликованы вечером, несмотря на запросы СМИ. В ночь с 18 на 19 января купель на Смолино была самой многолюдной.

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