«Вызывает подозрение»: по какому принципу положительные ковид-тесты проверяют на «омикрон» в Челябинске

Исследование занимает 1-2 недели Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

235 ПЦР-тестов, сделанных в Челябинской области, отправили в Тюмень на выявление штамма «омикрон». Раньше их отправляли в новосибирский «Вектор», теперь — в лабораторию Роспотребнадзора в Тюмени.

Ожидается, что из 235 проб будет обнаружен новый штамм. Пока что в регионе «омикрон» официально подтвержден только у одного человека.

Как пояснила первый вице-губернатор Ирина Гехт, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, решение о проверке на тип вируса, принимают специалисты.

— Есть некие числовые показатели, превышение которых вызывает подозрение, что это другой штамм, — рассказала Ирина Гехт.

Результатов приходится ждать 1-2 недели. Однако для пациентов ситуация принципиально не меняется, поскольку тактика лечения одинаковая. Важна своевременная диагностика и назначение противовирусной терапии.

Соотношение дельта — омикрон в регионах России составляет 60:40. В Москве, Московский области и Санкт-Петербурге доля нового штамма больше.

Около 70% заболевших «омикроном» не выезжали за рубеж — так было и с первым случаем в Челябинской области. Напомним, новый штамм был выявлен у беременной женщины. В Роспотребнадзоре рассказали, что с ней сейчас.

На сегодняшний день в регионе около 8 000 беременных. Из них 2323 привиты, причем 1700 — те, кто привился сознательно. Остальные на момент вакцинации не знали, что станут мамами.

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