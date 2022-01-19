Первая заболевшая «омикроном» жительница Челябинской области изолирована, но чувствует себя хорошо

Чем заразились жители Челябинской области, выясняют в Тюмени Фото: Валентина ВАГАНОВА

Беременная женщина, у которой обнаружили первый в Челябинской области случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сейчас находится в больнице. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

— В настоящее время изолирована в стационар, чувствует себя хорошо, — сообщили в ведомстве.

Известно, что женщина, не делавшая прививку от коронавируса, заразилась «омикроном» уже на территории Челябинской области: за пределы региона она в последнее время не выезжала. Это значит, что случай заражения новым штаммом не единственный в Челябинской области, но другие случаи пока не зарегистрированы официально. Среди знакомых заболевшей зараженных не обнаружили.

В Роспотребнадзоре рассказали, что анализы, взятые у части заболевших коронавирусом южноуральцев, пересылают в тюменский научно-исследовательский институт, где есть оборудование для расшифровки молекулярно-генетической структуры — и определения штамма. Дополнительно исследуют пробы, взятые у заболевших после поездки за границу, детей с выраженными симптомами, тех, у кого подозревают повторное заражение, и тех, у кого болезнь протекает в нетипичной форме.

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